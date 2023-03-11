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陸兩會強調「血脈相連」　丁守中轟政府：「倒美反中」台灣恐成焦土

▲▼ 兩岸發展研究基金會11日舉辦「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」。 。（圖／記者崔至雲攝）

▲兩岸發展研究基金會11日舉辦「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」論壇。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

中共兩會日前結束，會中強調推動兩岸關係和平發展，並提到兩岸同胞血脈相連，要促進經濟文化交流合作、完善增進台灣同胞福祉的制度和政策、推動兩岸共同弘揚中華文化。財團法人兩岸發展研究基金會董事長丁守中11日表示，政府推動外交及兩岸政策的目的，重中之重是要維持台灣人民的安全與福祉，反觀台灣，現在民進黨政府一味的「倒美反中」，換來的結果卻可能讓台灣與台灣人變成焦土與砲灰。

兩岸發展研究基金會今（11）日舉辦「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」論壇。丁守中指出，兩會後，大陸對台政策明顯採取了較為陽光與軟性的訴求，強調和平、兩岸共同弘揚中華文化、與兩岸人民共同利益。

▲▼ 兩岸發展研究基金會11日舉辦「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」。 。（圖／記者崔至雲攝）

丁守中指出，隨著中國大陸國力快速崛起與軍力成長，美國在第一島鏈實力已不足以因應中國在亞太地區對美國形成挑戰。美國現在採取的策略就是把台灣變成東亞火藥庫、地雷島、要台灣全民皆兵、延長兵役、一步步把台灣推向戰場，甚至準備在台海挑起一場有限戰爭，要台灣人準備打巷戰，焦土抵抗，來牽制並拖累中國的崛起。

丁守中表示，政府推動外交及兩岸政策的目的，重中之重是要維持台灣人民的安全與福祉。現在民進黨政府一味的「倒美反中」，換來的結果卻可能讓台灣與台灣人變成焦土與砲灰。

「以協商代替對抗、用和平方式解決爭端」是聯合國憲章下普世的價值，丁守中說，兩岸同語言、同文化，經貿關係密切，台灣不希望變成烏克蘭，他批評，美國在兩岸間，不應該只是勸戰不勸和，只是要台灣買軍火，這既不符合國際法精神，也不符合國際道義。

丁守中呼籲政府，不能只是一味的凡事敵對與對嗆中國大陸，一味的花大錢採購軍火，「買軍火，軍備競賽不能帶來和平，也競爭不過大陸」，政府應該善用和平協商的方式，化解兩岸潛在衝突與敵意，也呼籲社會「和中」、「友中」，希望兩岸和平發展整合的民間聲音，也都能大聲說出來，這樣才不會讓國際間誤判台灣海峽兩岸情勢，把台灣拖向戰爭深淵。

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