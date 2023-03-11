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美國會議員提武器租借法案　強化台灣防衛

▲▼ 海巡署六百噸級巡防艦「成功艦」在漢光演習中發射防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲海巡署六百噸級巡防艦「成功艦」在漢光演習中發射防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

面對中國侵略野心，美國參議員布萊克本、史考特與盧比歐共同提出「台灣民主防禦武器租借法案」，授權美國政府必要時租借武器給台灣，以強化台灣防衛能力。眾議員朴銀珠也在眾院同步提出法案。

去年8月曾造訪台灣的布萊克本（Marsha Blackburn，另譯：布蕾波恩）指出，台灣是美國印太地區最重要的夥伴，面對新邪惡軸心挑戰，台灣持續維持主權至關重要。共產中國已經明確表明將不惜一切代價成為全球霸主，「台灣民主防禦武器租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act）將有助於確保台灣有自我防衛能力，並強化美國維護全球自由承諾。

「台灣民主防禦武器租借法案」由布萊克本與史考特（Rick Scott）、盧比歐（Marco Rubio）於昨天在參議院提出，朴銀珠（Michelle Steel）則在眾議院同步提出。

史考特則表示，台灣必須擁有抵禦共產中國入侵的能力。勇敢的台灣人民是印太地區民主的光輝典範，與中國國家主席習近平嚴重侵犯人權的專制政權形成鮮明對比。這項強化台灣能力的法案表明拒絕向習近平的挑釁低頭。

朴銀珠也表示，中共是全球穩定與美國國安的最大威脅。隨著中國持續威脅台灣並公開挑戰美國，現在比以往任何時候都更需要採取立即且果斷的行動，阻止中國對美國盟友進一步挑釁。這項法案將向中共發出明確無誤的訊息，亦即美國與盟友站在一起，並準備好提供防禦中共攻擊所需的工具武裝台灣。

「台灣民主防禦武器租借法案」目的在強化台灣防衛能力，保護居住其中的台灣與美國公民免受中共解放軍的潛在侵略。法案將授權美國行政部門向台北出借或租賃國防品項，建立快速程序以確保即時交付武器給台灣。

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