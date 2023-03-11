李強今將升任中國第八任總理　是否延續「全票通過」受關注

▲李強在10日的全體會議上投票。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸第十四屆全國人大會第四次全體會議今（11）日上午9時舉行，將選出新一任大陸國務院總理、中央軍委副主席、最高人民法院院長等職務。其中，中共政治局常委中排名第二的李強預計會當選第八任總理，扛起經濟復甦重任。

2023是「換屆」之年，自3月10日起，大陸全國兩會連續三天的全體會議將選出新一屆國家領導人和班底。今早將舉行的會議上，李強預料將接棒李克強，成為中國政府的第二號人物。

不過，是否會像10日選舉的國家主席、國家副主席等一般「全票通過」，還需等待稍晚的會議開始後才能揭曉。

至於前任大陸國務院總理李克強，2013年在第十二屆全國人大一次會議第五次全體會議上，獲得2940票贊成，3票反對，6票棄權，得票率為99.69%。 2018年的第十三屆全國人大一次會議當中，李克強以2964票贊成、2票反對，順利連任總理，也是他最後一任的五年總理任期。

▲溫家寶和朱鎔基在2003年第十屆全國人大一次會議第六次全體會議上握手。（圖／新華社）



按照《新華社》過去報導，新舊總理在全體會議上都會「親切握手，相互致意」，例如2003年3月16日上午，溫家寶與朱鎔基微笑握手合影；2013年李克強與溫家寶亦是友好握手。時隔10年，李克強今日是否會按照慣例與深受習近平信任的李強握手，亦備受關注。

▼李克強2013年當選後與溫家寶握手。（圖／新華社）

今日的第四次全體會議還將選出大陸最高人民法院院長和最高人民檢察院檢察長。《香港電台》指出，最高人民法院院長人選預計為張軍，他曾任大陸司法部部長，現任中央委員、最高人民檢察院檢察長。最高人民檢察院檢察長則將由應勇獲選，他是現任最高檢副檢察長，曾任上海市長、湖北省委書記。

在過去3年的嚴格防疫中，大陸相繼發生隨意封控低風險社區、入戶消殺導致財物損壞等亂象，民眾對法治表示失望。如何讓民眾重拾司法公平正義，是新一任最高法、最高檢要面臨的首要挑戰。