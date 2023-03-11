前上海市長應勇任最高檢察院檢察長　曾見柯文哲談「兩岸一家親」

記者蔡儀潔-任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大一次會議今（11）日上午9時舉行第四次全體會議，選舉出新一任最高人民法院院長張軍，最高人民檢察院檢察長應勇。其中，65歲的應勇曾任上海市長，並與前台北市長柯文哲共同出席「雙城論壇」，兩人致詞時均提「兩岸一家親」。

▲▼ 應勇和張軍得票情況。（圖／記者任以芳攝）

據今早現場消息，張軍以2943票贊成、1票反對、3票棄權，當選為最高人民法院院長；應勇以2937票贊成、3票反對、7票棄權，當選為最高人民檢察院檢察長。

▲應勇在擔任上海市長時，接見了前台北市長柯文哲一行人。（圖／記者徐政璿攝）

資料顯示，65歲的應勇是浙江仙居人，出身政法系統，曾擔任浙江省監察廳廳長，浙江省高級人民法院院長及上海市高級人民法院院長等，並於2017年正式出任上海市長。

應勇在擔任上海市長期間曾出席「雙城論壇」，2019年在上海接待了時任台北市長柯文哲一行人。應勇在論壇致詞時強調，兩岸同胞同是一家人，親望親好，「我們將始終秉持兩岸一家親理念，為台灣同胞在上海的學習創業就業和生活提供與上海市民同等待遇，促進滬台的經濟文化交流合作，將繼續支持台商來滬投資。」

2019年新冠疫情爆發後，應勇臨危受命，2020年2月13日接替蔣超良出任湖北省委書記，提出「統籌推進經濟社會發展，有序恢復正常生產生活秩序」。應勇之後在2022年4月一度退居二線，任第十三屆全國人民代表大會憲法和法律委員會副主任委員。

柯文哲曾針對應勇轉戰湖北一事發表看法，認為大概是緊急狀況下，習近平也是用自己的部隊，「所以我看大陸這情況是有點緊急，緊急狀況下大概每個人都開始任用自己的親信」。

在離開政法工作近十年後，應勇2022年再回政法系統，如今升任最高人民檢察院檢察長，將執掌中華人民共和國的最高法律監督機關。

66歲的新一任最高人民法院院長張軍則來自山東博興，為中國人民大學刑法學碩士，1985年進入最高人民法院工作，2011年11月晉升一級大法官，明確為「正部級」官員。

張軍2017年2月24日出任大陸司法部部長，隔年當選第十三屆全國人大代表，並出任最高人民檢察院檢察長。

在過去3年的嚴格防疫中，大陸相繼發生隨意封控低風險社區、入戶消殺導致財物損壞等亂象，民眾對法治表示失望。如何讓民眾重拾司法公平正義，是新一任最高法、最高檢要面臨的首要挑戰。