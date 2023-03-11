中國第二號人物！李強1優勢獲習近平重用　扛「清零」後經濟重任

▲李強10日在全體會議上投票。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

曾經的上海市委書記李強在中共二十大後，一躍成為中國大陸「第二號人物」，今（11）早接任李克強，成為第八任國務院總理。台灣學者向《東森新媒體ETtoay》分析，習近平提拔李強「絕對不是」強化政治，反而是看重他主導經濟的能力，這亦是大陸未來的工作重心；其次，因為是「自己人」執政，習近平與李強之間的意見不同更容易克服，例如走出此次「清零政策」。

翻開李強的個人履歷，63歲的他畢業於香港理工大學工商管理碩士，在擔任上海市委書記以前，長期在浙江省任職，包括擔任溫州市委書記、浙江省委秘書長、浙江省長等。值得注意的是，他在擔任浙江省委秘書長時，時任省委書記正是習近平，兩人共事時間超過5年。

李強2017年在中共十九大進入中共中央政治局，晉升「副國級」大員，出任上海市委書記，前途無量。不過，2022年的「上海封城」風波令他陷入爭議。儘管如此，李強仍在去年10月的中共二十大成為排名僅此習近平的常委，屬於「正國級」，並於今年兩會接任大陸國務院總理。

▲李強任上海市委書記時期，到《人民日報》上海分社走訪。（圖／界面新聞）

經濟歷練完備有利復甦

中國文化大學社科院院長趙建民分析，李強就任大陸國務院總理體現2方面。首先，習近平重用李強「絕對不是」強化政治，相反，李強在「之江新軍」當中，屬於市場經濟歷練最完備的人才，主政的都是沿海經濟最發達的地方，這令他脫穎而出、備受信賴。

▲李強任浙江省省長時期，走訪僑資企業。（圖／溫州僑聯）

李強主政浙江期間曾表現出「開放」的一面，例如他曾說過，「如果要問下一步浙江的民營經濟怎麼樣，就要去看經濟的主體『民營企業』，特別是民營企業家們，是不是還很活躍，是不是依然還很有創造力。哪怕是他現在蟄伏一時，受到一些打擊，但都不要過於擔心，只要浙商精神還在，闖勁還在，我們就不怕。」

談及政府與市場關係時，李強特別提到了「三隻手」，即政府有形之手、市場無形之手、社會自治之手，不光要充分發揮市場這隻「無形之手」的決定性作用，還要讓政府這隻「有形之手」更加有效，使社會這隻「自治之手」更加完善。

▲習近平和李強在全體會議空檔聊天。（圖／路透）

「自己人」政治圈更順暢

趙建民指出，有別於李克強是「被指派」的搭檔，由深受信任的李強主管政府層面，對習近平展開第三任期而言，至少溝通層面會更加順暢，就像女生與媽媽和婆婆之間的矛盾，後者無疑更加難解與複雜。

路透社日前一篇報導披露，大陸去年在結束「清零政策」步伐上，習近平與李強意見不一致。去年年底，隨著大陸每日病例大幅增加，習近平開始動搖，希望恢復「清零」，但李強頂住壓力，堅定推動更廣泛的防疫鬆綁，並取消大規模的核酸（PCR）檢測。

趙建民認為，這個例子就很好體現出「自己人」政治圈中，當有不同意見發生時，更加容易溝通和解決，未來大陸高層政治圈中的運作勢必會更高效。

不過，外界有聲音認為李強只有治理地方大省的經驗，缺乏大陸全國部會職務的歷練，或難掌控國務院。對此，趙建民指出，李強前期進入狀況須花時間去熟悉和磨合，但隨著習近平權利擴大，和國務院總理之間的合作由過去的分工，轉為「重疊」，這將成為後續外界關注的重要議題。

換屆之年的大陸全國兩會即將落幕，李強將出席首場總理記者會，在「極不不易」的一年過後，他將如何處理疫後的經濟、民生等難題，如何應對複雜國際局勢下的外交博弈，兩會閉幕之後的總理記者會將揭曉答案。