陸最高法院年度報告首次點名「台諜」李孟居、施正屏：妄圖分裂國家

▲大陸最高法院工作報告首次點名「台諜」。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸最高法院院長周強8日按慣例在全國人大會議上進行工作報告，在回顧2022年工作時，特別提到幾名因滲透顛覆破壞、暴力恐怖、民族分裂、宗教極端等入獄的「犯罪份子」，其中，被認為是「台諜」的師大退休教授施正屏及屏東枋寮鄉顧問李孟居都列名其中，

▲李孟居在獄中著囚服接受訪問。（圖／翻攝央視）

《新華網》報導，最高法在報告中指出，過去五年，全面貫徹總體國家安全觀，堅持寬嚴相濟刑事政策，審結一審刑事案件590.6萬件，判處罪犯776.1萬人。在堅決維護國家政治安方面，嚴懲各種滲透顛覆破壞、暴力恐怖、民族分裂、宗教極端等犯罪。嚴懲間諜、竊密、資助危害國家安全犯罪活動、妄圖分裂國家的犯罪分子。

施正屏是台師大退休教授，被控多次打著兩岸學術交流的旗號，為台灣情報部門蒐集和套取大陸內部文件資料。官方通報提到，施正屏從2005年到2018年以台灣學者身份到大陸蒐集情報，內容涉及政治、經濟、兩岸關係、政策法規等多個領域，通過公開套取、打探刺探、金錢收買、物質利誘等手段獲取「一帶一路」、亞太戰略等方面數據和內容，其間共領取間諜經費160萬台幣。

施正屏案經法院審理後，被以間諜罪判處有期徒刑四年，剝奪政治權利二年，並處沒收個人財產人民幣2萬元。

▲師大退休教授施正屏被控台諜。（圖／翻攝微博）

至於李孟居則是在2019年時，欲從香港進入深圳拍攝武警集結畫面，離開時被大陸國安人員在海關攔下。根據解放軍武警保密部門鑒定，李孟居拍攝的照片、影片為「秘密級」軍事機密，包含部隊集結地點、主戰裝備和數量等，境外可據此測算出部隊級別、規模、戰力和作戰意圖，嚴重危害國家安全。

李孟居以間諜罪遭判刑1年10個月，剝奪政治權利2年，不過，在服刑期滿後仍未見其出獄。對此，大陸國台辦在2022年4月時表示，李孟居已服滿刑期，正在服附加刑期，「服刑期間，我們都依法充分保障他的合法權益。」