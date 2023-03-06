鍾沛君稱南投補選犯「逆世代交替」　籲國民黨須痛定思痛檢討

▲鍾沛君提醒國民黨策略被動、逆世代交替，這樣下去很危險。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）

記者江采蓁／綜合報導

南投立委補選日前落幕，國民黨候選人林明溱慘被翻盤，藍營自九合一以來的勝選就此止步。對此，國民黨台北市議員鍾沛君6日也透過臉書分析敗選原因，表示這次的選戰「策略被動、定位不明」，且「逆世代交替」，忽略民心思變。

鍾沛君提到，前總統馬英九先前語重心長地說道，國民黨再這樣下去很危險，她完全同意。她表示，一場南投補選失敗，亡羊補牢，時猶未晚，但有些當務之急，展望2024，一定要痛定思痛檢討。

鍾沛君指出，第一個問題是「策略被動、定位不明」，她表示，國民黨補選採取低調戰法，認為既然民調領先，就不需要炒熱選情，因此在民進黨發動強烈猛攻，從豪宅打到垃圾處理，從父子「世襲」再打到政治獻金，都只能被動防守、受制於人。她認為，國民黨是在野黨，照理說應該展現強力監督執政黨的火力，但林明溱縣長剛卸任，角色定位一時之間轉不過來，反觀民進黨的候選人蔡培慧，即使是執政黨的提名人，卻完全採用在野監督打法，做足扒糞功課，主動設定議題。

鍾沛君點出，第二個問題是「逆世代交替，忽略民心思變」，她提到，在許淑華當選南投縣長，確定將要補選立委時，有意角逐者不只一位躍躍欲試，最終黨中央未經初選，徵召提名72歲老縣長林明溱，與支持者深切期待世代交替的意願相違背，激不起投票動力。她強調，林明溱選遍南投縣所有公職民代，甫做完8年縣長，沒有不敬的意思，但平心而論，選民已經看得「很膩」，「換人做看看」的口號變得有說服力，國民黨觀察民心不夠透徹，忽略在地鄉親感受。

鍾沛君表示，說來痛心，國民黨沒來由的樂觀，自以為的輕敵，因為去年以來的連場勝選，落入「驕兵必敗」的陷阱。她最後喊話，「難為林縣長了，您辛苦，但這一敗，來的正好，國民黨正需要一記當頭棒喝！」