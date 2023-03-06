想要假長又嫌補班好累？　人事長：大家可以接受過年只放6天嗎

▲行政院人事行政總處人事長蘇俊榮出席司法法制委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年因應國定假日彈性放假，補班日有6天，讓不少上班族崩潰。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今（6）日出席司法委員會於會前受訪表示，會找相關部會再溝通，因為每一個人對連假的期望值不一樣，假如都不調整放假日的話，「大家想像未來過年就是只有6天假，大家接受嗎？如果接受我覺得那很棒，我們又多了一些選項，可以一起討論」。

假日補班問題引發民怨，蘇俊榮今日上午在立法院司法法制委員會答詢時表示，目前已經擬定5個方案，將召集相關部會凝聚最大共識。蘇俊榮說，民眾對連假的期望不同，請民眾可以想像一下，未來若過年都只有6天假期，大家是否可以接受，人事總處並沒有預設立場。

今年因為連續假期多，連帶使得補班日也高達6次，不少民眾抱怨吃不消。立法院司法法制委員會6日邀請人事行政總處等相關部會，就「政府機關學校配合國定假日調整上班上課日機制」進行專題報告。

人事行政總處人事長蘇俊榮受訪時表示，正在召集相關部會凝聚共識，因為每個人對連假的期望值不同，各行各業的做法也都不一樣，因此會找一個最大公約數。

蘇俊榮在回答國民黨立委王鴻薇質詢時也表示，目前已經擬動5個方案，分別是只有小年夜彈性放假、小年夜和清明放連假、三節彈性連假、三節加上清明與兒童節彈性放，或者維持現行做法。蘇俊榮說，「不會把人民的聲音當作是哇哇叫，政府不該有這種不健康的想法」，一個大概就是除夕前一天，為了紓解返鄉車流，這是一種方案。另外就是除夕前一天，可能再加中國人非常重視的掃墓，可能會用這種一加一的方式；一個就是小年夜，還有端午節跟中秋，就是傳統三節概念。另外，可能就是除傳統三節，再加清明節，因為清明節剛好跟兒童節串在一起，「但可能也是會維持現況，103年訂的我們繼續走，我們積極找其他部會一起來討論看看」。

蘇俊榮也說，大家對於要不要放連假或補班的看法都不一樣，請民眾好好思考，如果以後都不補班，未來的農曆春節就只有6天年假，大家是否可以接受？人事總處聽取民眾意見，彈性調整，並沒有預設立場。