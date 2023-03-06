林為洲揪新竹球場大秘寶元兇　控吳堂安圖利廠商「必須下台」

▲立委林為洲6日召開「新竹棒球場疏失釀禍，吳堂安下台負責」記者會。（圖／翻攝自林為洲臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委林為洲今（6）日召開「新竹棒球場疏失釀禍」記者會，直指內政部常務次長吳堂安於新竹市工務處長任內，刪減新竹棒球場紅土及排水工程經費，導致球場安全以及積水問題。林為洲痛批，吳堂安涉嫌圖利廠商，根本沒有資格掌管全國重大工程，要求他下台。

林為洲指出，吳堂安曾任新竹市公務處長，新竹市立棒球場就是其任內核定興建，且監察院的審計單位、政風室都已對行政疏失官員提起糾正，已確認有十幾位官員有疏失，最高層級就是吳堂安；但吳卻辯稱球場施工的時已經離職，可球場至今仍無法開打，故真相仍有待釐清。

林為洲說，近期經典賽WBC即將開打，新竹市立棒球場工程花了12億，但台中洲際球場只花10億就達到大聯盟水準，所以WBC在台中開打，新竹卻無法開打，「沒有比較就沒有傷害」！他並提出新竹球場的施工計畫，上頭清楚寫明，目標是打造A級球場，亦即可以舉行國際賽。

林為洲續指，根據新竹市政府在107年8月提出的工程概算，當時申請的補助為排水工程4千萬、植草回填紅土2千萬，但在廠商簽約統包後，卻縮減為排水工程2千萬、植草與紅土回填7百萬；後來廠商在109年4月提出變更細部設計，植草與紅土回填變成320萬，排水工程已經變成0元；此變更在109年5月19日通過正式核定，而時任新竹工務處長吳堂安。

林為洲批評，這就是為何大聯盟人員來新竹球場場勘，灑水30分鐘居然無法消退，而吳堂安一直辯稱已經離職，但他在110年才離職，說明就是在他在位時，同意廠商不按合約、變更合約，「那你不用負責任？」

「吳堂安責無旁貸，不要說謊！」 林為洲強調，監察院都已經檢舉了，他現在還能擔任內政部次長，內政部下面還有營建署，也有建築研究所，主管、督導全國的重大工程，「你自己重大工程就有疏失了，你還有資格督導全國重大工程嗎？趕緊出來面對啦！趕緊下台吧！」