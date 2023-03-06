歲月靜好2.0？被指林明溱敗選「戰犯」　侯友宜：我做好新北市長

▲侯友宜上午出席「歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」。（圖／新北市新聞局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投立委補選日前落幕，國民黨候選人林明溱慘被翻盤，藍營自九合一以來的勝選就此止步，黨內也開始找戰犯，而選前之夜僅錄製影片，卻未親自現身的新北市長侯友宜，繼四大公投的歲月靜好千字文之後，再度成為檢討對象。侯今日上午受訪回應，自己是新北市長，轄區幅員遼闊，自己有新北市長的角色要扮演，希望大家都能齊心協力，為中華民國台灣做事。

侯友宜今早出席「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖，歡慶國際婦女節－跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」時說，選舉是一時的，贏得選舉的人，更應該積極為國為民做事，除虛心檢討、調整步伐，扮演不一樣的角色，更要為國家為人民做事，只要大家同心齊力，相信中華民國台灣就會變得更好。

另傳出國民黨主席朱立倫多次力邀侯友宜參加林明溱選前之夜，卻都遭到拒絕？侯友宜不願多談，僅說新北市是台灣縮影，城鄉邊際很大，大家更應積極努力做好自己的工作，像自己的市政工作非常龐大，所以不管是公開的，還是沒有公開的，幾乎行程都是滿檔，自己會全心全力拚市政，把工作角色做好，希望大家一起齊心合作。