視察安坑輕軌遭控「作假」　侯友宜親上火線：民眾都反映做很好

▲侯友宜上午出席「歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」。（圖／新北市新聞局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投縣第二選區立委補選，國民黨林明溱敗北，黨內開始尋找戰犯，其中新北市長侯友宜缺席選前之夜造勢，變成箭靶。新北市政府4日公布影片，稱侯友宜3日是去新店視察安坑輕軌，卻被名嘴踢爆影片是2日拍攝，不是3日當天。對此，侯友宜今（6）日受訪還原當日狀況，自己3日跟同仁搭乘安坑輕軌，用一個非常自然的方式跟市民互動，讓市民直接講出心裡感受，今日是正式試營運，盼市民好好利用搭乘。

侯友宜上午出席「歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」，受訪時解釋當天情形，自己非常謝謝當時跟他一起搭乘的市民，大家也有反映，安坑輕軌做得很好，空氣、風景都令他們心曠神怡，搭乘安坑輕軌不僅可以通勤通學，還能到二叭子植物園旅遊觀光，當天他也碰到里長，反映哪些建設可以做得更好，沿路來的民眾都對安坑輕軌肯定有加。

侯友宜表示，雖然難免有些小狀況，但試營運就要把這些問題做好，提醒大家今天就是試營運，喜愛搭安坑輕軌的好朋友可以再來搭乘，體驗安坑輕軌的舒適。

市府今日也發出新聞稿澄清，「造謠的人喊別人說謊，且混淆視聽者竟曾為媒體人，難道已經忘了什麼叫做『查證事實』嗎？」當日現場有非常多與市長合照的遊客、里民，甚至里長都在場，強烈譴責造謠行為。

市府表示，待過電視台的媒體人應該都知道什麼叫反應畫面，抑或影片剪接者為讓畫面符合旁白說明，加入場勘時拍攝的資料畫面、補拍的特寫畫面，都是為了使觀眾更清楚所指的資訊，沒想到同仁用心剪接讓市民朋友更清楚對白所指的範疇，有心人士竟然故意拿來造謠，令人感到遺憾。