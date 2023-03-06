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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑批基隆捷運漲3倍　林右昌：地方多努力，中央多支持

▲▼內政部長林右昌。（圖／記者呂晏慈攝）

▲內政部長林右昌接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對基隆捷運基隆分攤費用暴增3倍到新台幣53.86億元，基隆市長謝國樑日前痛批，這對基隆財政是龐大負擔，恐使基隆陷入「財政黑暗期」，甚至會拖垮市府，呼籲中央應當要按照原先基隆輕軌規畫，由中央全額負擔。對此，甫卸任基隆市長的內政部長林右昌6日直言，需要地方多努力，中央多支持，增加費用是因為基隆財政改善很多，統籌分配款還增加了10億元左右。

立法院聯席委員會今天上午審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請行政院主計總處、財政部、國發會、內政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農委會、衛福部、文化部等相關部會首長與會，力拚本周完成詢答及處理程序。

林右昌會前接受媒體時，被問及有關基隆捷運的議題，他強調，基隆捷運是非六都第一個、進度也是最快的，已經通過第一階段的環評，這個消息其實非常振奮地方，也值得正面來看待。

林右昌說，「基隆捷運的推動地方要多努力，中央要多支持」，過去他擔任基隆市長的時候，因為基隆市沒有捷運局，所以有成立一個捷運的專案會議，每個月由市長親自主持、督導，曾經一個月開了3、4次的會議，希望謝國樑市長能夠盡快召開專案會議，因為捷運的問題非常複雜，必須由市長親自統整才有辦法。

對於基隆分攤費用增加至53.86億元，林右昌說，這是因為過去基隆財政改善很多，自己任內減少50幾億的負債，比例由47.36％下降到不到30％，另因為今年稅收增加，中央統籌分配稅款多給基隆10億元左右，至於路廊取得土地成本增加，可以透過都市計畫變更和回饋，不一定要付增加的土地費用，還可以參考新北市的作法。

另一方面，針對謝國樑上任後，數度提出基隆市升格直轄市議題，承諾市長任內「一定推動讓基隆升格直轄市」，林右昌直言，升格的事情扯得有點遠了，過去他任內基隆市沒有升格，但是改革財政和推動進步，有升格當然很好，但沒有升格基隆市仍然可以走出自己的一條路。

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