治平對象「當選文化協會理事長」　基隆市府滅火：即刻註銷資格

▲吳姓男子犯法遭起訴，基隆市府即刻註銷文化協會理事長資格。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆一名吳姓男子因案遭警方提報為治平對象，檢方調查後確認犯罪事實並將他起訴，而吳男日前在個人臉書貼出基隆市府頒發、某文化協會理事長一職的當選證書，引發爭議；基隆市府對此回應，經查證後因對組織犯罪採取「零容忍」態度，即刻註銷吳男任職協會理事長職務，註銷當選證明。

市府表示，針對吳男於臉書發文，貼出基隆市政府社會處核發的「基隆市人民團體立案證書」引發媒體關注，市府對此事高度重視，並且立即展開調查。

市府發言人余治明表示，市府對於組織犯罪都採取「零容忍」態度，經確認，依照58條第1項第1款，撤免基隆得意堂藝宣文化協會現任理事長職務，註銷當選證明。

社會處駱文章副處長指出，因該協會違反法令、章程、妨害公益，且理事長行為亦違背一般社會道德標準，依人民團體法第58條第1項第1款撤免理事長吳某職務，並註銷當選證明書。

駱文章補充，基隆得意堂藝宣文化協會，自公告日起不得以該員名義對外行文，並應依人民團體選舉罷免辦法第17條規定，自出缺之日起1個月內補選之。

市府發言人余治明表示，基隆市政府將秉持犯罪零容忍的態度，加強後續社團法人的資格審查，避免類似的事件重複發生，端正社會風氣。