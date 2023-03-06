基隆響應「疫苗加1」運動　「這類人」施打可領500元禮券

記者郭世賢／基隆報導

響應中央「疫苗加一，解封安心」接種疫苗運動，基隆市長謝國樑帶頭做起，今（6日）前往市立醫院接種次世代疫苗，謝國樑強調，凡在這時間接種的市民，皆可免費領取5劑快篩試劑，6個月至11歲孩童、65歲以上長者，再加發500元超商禮券；他呼籲符合資格的市民踴躍接種，以提升自我防護力。

▲6個月至11歲孩童、65歲以上長者施打疫苗，再加發500元超商禮券。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



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謝國樑指出，政府鼓勵大家接種疫苗，長者能保護自己健康，還能增進群體免疫保護力。現在基隆市接種的民眾，可免費領取5劑快篩試劑，而6個月至11歲孩童及65歲以上長者，再加發500元超商禮券。

衛生局表示，截至2月底止，基隆市第1、2劑基礎劑完成率，分別為92.74%及90.22%，但防護力不能只有完成2劑接種，還要接種次世代疫苗；為朝向回歸正常生活前進，自3月6日至4月30日，中央推動「疫苗加一，解封安心」全民COVID-19疫苗接種運動，呼籲「未曾接種任何1劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過」對象能踴躍前往接種疫苗，增進群體免疫保護力。

衛生局提醒，全市各區衛生所都有開設大型次世代疫苗接種站，有關接種院所地點與時間資訊，民眾可透過衛生局官網的最新資訊，查詢住家或工作地附近的接種地點，就近前往接種。

▲基隆市長謝國樑響應中央「疫苗加一，解封安心」接種疫苗運動。