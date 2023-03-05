　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆捷運地方負擔額漲3倍　謝國樑提「直轄市升格一起談」

▲基隆捷運地方負擔額漲3倍。（圖／翻攝自《謝國樑》臉書粉專）

 ▲基隆市長謝國樑提基隆捷運、直轄市升格一起談。（圖／翻攝自《謝國樑》臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

針對於基隆捷運費用暴增三倍到53.86億，市長謝國樑昨（4日）晚間開臉書直播表示，對於基隆的財政是一個龐大的負擔，會讓基隆再度陷入「財政黑暗期」，甚至會拖垮市府，所以他認爲中央應當要按照原先基隆輕軌規劃，由中央全額負擔。

謝國樑表示，捷運攸關到基隆未來的發展，所以另外一條出路，就是透過將基隆升格成為直轄市，就可以像臺北或新北有相對較大的財務能力，來進行大型公共建設。

▲基隆捷運地方負擔額漲3倍。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆捷運計畫各階段經費彙整表。（圖／基隆市政府提供）

謝國樑指出，過去民進黨曾多次宣示，基隆捷運不要出一毛錢，後來改成17.7億，現在又改成53.86億，在相關文件中卻又充斥矛盾。舉例來說，在2022年12月的文件就顯示，基隆市政府在林市長主政的時候，曾經要求國發會，基隆捷運應該由中央全額負擔，如今卻在他接手後，要求地方負擔53.86億，令基隆市府陷入財政困難。

謝國樑表示，未來他將拜訪行政院院長或是副院長、祕書長等，希望能夠針對基隆的國土規劃，以及基隆捷運的負擔，進行深入交流與討論，否則以目前基隆的財務狀況來說，進行53.86億元的公共建設，恐讓基隆重新掉入「財政黑暗期」。

【更多新聞】

►帶雙胞胎兒看天燈「母摔車亡」　圓融行善團1人1千伸援23萬

►海上旅客來了！國際郵輪疫後3／7首航基隆　船客免費搭觀光巴士

►新北警強棒打詐隊主動出擊　深入觀光景點、宮廟反詐宣導

►網美必拍港區景點　基隆推出郵輪旅客徒步打卡摺頁全攻略

ET快訊
「蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔」　他逆風2點批爆料者：糟糕的公審
體育系青年遇上0.3％不幸！　死後被換上熟悉運動服
提到台灣！　李克強作最後一次政府工作報告
輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了
夫妻創約砲群「公開揪砲」　人妻只有這禁忌！2派網友狂戰
小三小四「街頭激戰」　76歲男主角現身：我就風流一生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不能只看民調！　蔡正元舉提名候選人3大關鍵因素

基隆捷運地方負擔額漲3倍　謝國樑提「直轄市升格一起談」

國民黨2022後第一場敗仗　游盈隆分析總統大選：政黨競爭已重新洗牌

選前發布「天字第一號特甲動」　柯建銘賀蔡培慧：你做到了

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

女當選人未就職　再不來就補選

「網軍沒出征，蔡培慧反而贏了」　蘇一峰：民進黨支持者發現了嗎

替代役3月起實施實彈射擊　未來擬受「模組化訓練」以熟稔平戰轉換

布局2024　柯文哲4月將以總統參選人身分訪美

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

不能只看民調！　蔡正元舉提名候選人3大關鍵因素

基隆捷運地方負擔額漲3倍　謝國樑提「直轄市升格一起談」

國民黨2022後第一場敗仗　游盈隆分析總統大選：政黨競爭已重新洗牌

選前發布「天字第一號特甲動」　柯建銘賀蔡培慧：你做到了

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

女當選人未就職　再不來就補選

「網軍沒出征，蔡培慧反而贏了」　蘇一峰：民進黨支持者發現了嗎

替代役3月起實施實彈射擊　未來擬受「模組化訓練」以熟稔平戰轉換

布局2024　柯文哲4月將以總統參選人身分訪美

《黑的教育》背後含義曝！宋柏緯揭「黑暗面」真實心聲

千斤頂撐開鐵門！賊夜闖彩券行「370本全搜刮」　老闆損失80萬

還有強冷空氣！　「鋒面帶雨」時間曝

「蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔」沈政男2點分析　批爆料者：糟糕的公審

7歲兒支氣管不好！阿嬤帶出門「偷給吃冰」　林道遠無奈：氣喘急診

不能只看民調！　蔡正元舉提名候選人3大關鍵因素

平日出遊！高鐵假期祭2升等　29天前早鳥預購「車票住宿雙優惠」

基隆捷運地方負擔額漲3倍　謝國樑提「直轄市升格一起談」

陸今年經濟增長目標定5.5%　去年僅實現3%未達標

堅定反 「獨」促統！　李克強政府工作報告：推動兩岸和平發展

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

蔡培慧勝！學者曝3原因：綠營改革奏效

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

女當選人未就職　再不來就補選

林明溱藍營鐵票區翻車！親藍媒體人：活該

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

賴神有多神？　媒體人曝藍營敗選原因嗆：國民黨送頭而已

蘇一峰：網軍沒出征　蔡培慧反而贏了選舉

替代役3月起實施實彈射擊　未來擬受「模組化訓練」以熟稔平戰轉換

國民黨連三贏後走鐘？　黃光芹開嗆「集體瘋狂最會」：一副靠勢模樣

國民黨敗選！　徐巧芯打氣喊「攻擊是最好的防禦」：繼續勇往直前

快訊／蔡培慧成功突圍深藍選區　蔡英文：選出可以照顧大家的人

柯文哲4月將以總統參選人身分訪美

批林明溱毫無戰力！　黃揚明籲國民黨檢討：2024敗選可能性仍大

黨政人士點關鍵：林明溱放任戰鬥藍

更多熱門

相關新聞

國際扶輪3481地區例會　謝國樑感謝為環保盡力

國際扶輪3481地區例會　謝國樑感謝為環保盡力

基隆市長謝國樑今（4日）應邀出席國際扶輪3481地區第十分區聯合例會，感謝大家參與淨灘，為基隆環保永續盡一份心力，他和大家分享，市府將運用基隆緊鄰漁獲產區的優勢，規劃壽司大賽，同時歡迎更多的社團，到基隆參與公益活動之際，也能促進在地觀光與經濟消費。

基隆警識詐宣導不停歇　局長率隊叮嚀勿受騙

基隆警識詐宣導不停歇　局長率隊叮嚀勿受騙

基隆Podcast第5集　宣導熱區增5處垃圾桶

基隆Podcast第5集　宣導熱區增5處垃圾桶

大冠鷲遭車高速撞擊　搶救1hr不治

大冠鷲遭車高速撞擊　搶救1hr不治

基隆捷運負擔額暴增3倍　謝國樑提建議方案

基隆捷運負擔額暴增3倍　謝國樑提建議方案

關鍵字：

基隆捷運謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝光

法拍屋「裡面躺著植物人」！爸慘遭3子女遺棄

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

《浪姐4》最終陣容名單瘋傳！　艾薇兒「換身份登場」

南部玩2天　他逛夜市嘆「國旅只能窮遊？」

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面