基隆捷運地方負擔額漲3倍　謝國樑提「直轄市升格一起談」

▲基隆市長謝國樑提基隆捷運、直轄市升格一起談。（圖／翻攝自《謝國樑》臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

針對於基隆捷運費用暴增三倍到53.86億，市長謝國樑昨（4日）晚間開臉書直播表示，對於基隆的財政是一個龐大的負擔，會讓基隆再度陷入「財政黑暗期」，甚至會拖垮市府，所以他認爲中央應當要按照原先基隆輕軌規劃，由中央全額負擔。

謝國樑表示，捷運攸關到基隆未來的發展，所以另外一條出路，就是透過將基隆升格成為直轄市，就可以像臺北或新北有相對較大的財務能力，來進行大型公共建設。

▲基隆捷運計畫各階段經費彙整表。（圖／基隆市政府提供）

謝國樑指出，過去民進黨曾多次宣示，基隆捷運不要出一毛錢，後來改成17.7億，現在又改成53.86億，在相關文件中卻又充斥矛盾。舉例來說，在2022年12月的文件就顯示，基隆市政府在林市長主政的時候，曾經要求國發會，基隆捷運應該由中央全額負擔，如今卻在他接手後，要求地方負擔53.86億，令基隆市府陷入財政困難。

謝國樑表示，未來他將拜訪行政院院長或是副院長、祕書長等，希望能夠針對基隆的國土規劃，以及基隆捷運的負擔，進行深入交流與討論，否則以目前基隆的財務狀況來說，進行53.86億元的公共建設，恐讓基隆重新掉入「財政黑暗期」。