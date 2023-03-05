林右昌請命提高警勤加給　基層警都喊：「正中警心」超有感！

▲警勤加給28年未調升！內政部長林右昌責成警政署提案送審，力挺調升警察待遇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭世賢／綜合報導

警察業務越趨複雜、危勞程度與日俱增，物價也逐漸上升，軍公教員工待遇統調案2022年調薪4%，且自1995年迄今已累計增加33%，但警員勤務加給近28年來，都沒有調漲。新科內政部長林右昌日前在立法院備詢時，為基層警員請命，提高警勤加給，盼朝野立委及各界都能支持調升。消息一出，基層警員紛紛喊出，超溫暖接地氣的部長，「正中警心」讓基層警員超有感！

據了解，林右昌從擔任基隆市長的時候，就非常重視警察工作與福利，甚至在參加刑警大隊表揚慶功會時，跟基層警員打成一片。接任內政部長後，林右昌很用心深入思考，基層警察有些長年無法解決的問題，希望能夠積極處理。他發現，要鼓舞基層警察士氣，調整警勤加給，絕對會比調整超勤加班費更有感。

從2023年1月開始新勤務制度實施，雖然大部分警察單位已調高可以領1萬9000元，但年輕的新進警員看得到卻吃不到，因為年輕警察薪水較低，大部分警員每日只能超勤2小時，每月領到的超勤加班費在8000元至1萬元，只有底薪較高或小部分每日加班4小時者，才可能每月領到超勤1萬7000元以上；而警勤加給就不是以薪水為標準，而是以內外勤分3種身分領取，大部分從事外勤警員一視同仁都能領得到。

根據警政署初步提出調升4％、10％與15％，3個調漲幅度，最低4％係參考2022年軍公教人員調薪幅度，但以第一級的警勤加給每月8435元計算，4％僅338元，因此警政署傾向調升10％。政府若能從警勤加給調升來補貼，雖然不多，也算不無小補，讓警員有感；基層警員甚至開玩笑的說，「可以每天多一張鈔票（100元）嗎？不要只有銅板！」

日前林右昌在立法院備詢時表示，他來自於地方，對於警消的福利相當重視，上任後，隨即請警政署長黃明昭對警勤加給提升，在最短的時間內，將方案擬出。林右昌強調，未來警政署把方案提出後，再向立法院做完整的報告，希望各界都能一起支持，提升警察待遇，提振警察士氣。

民進黨立委羅美玲、莊瑞雄與王美惠也召開記者會為基層警員發聲，盼政府提升待遇，3名立委也在會中指出，警勤加給28年來始終如一，從來沒有調整，然而近年來GDP已經成長將近3倍，物價指數更是年年攀升，警勤加給顯然早已不合時宜，警察是維護社會安全的主力，屬於高風險、高工時的職業，政府對警察的照顧，應與時俱進，也是政府挺警察最實際的展現。

警政署回應表示，警勤加給自1995年度到現在均未調整，而軍公教員工待遇自1995年迄今，已累計增加33％，內政部長林右昌上任即在2月23日參加警政署的署務會報時，指示研議提高警勤加給。警政署期盼各界都能支持，希望能參照各類待遇調整情形適度提升，鼓舞基層警察同仁工作士氣。