　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

失眠、自律神經都KO！醫曝兩物讓全身沉浸「舒眠能量」

▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

根據調查，全台灣每五人中就有一人有睡眠障礙，有可能都是源自於「自律神經失調」。現代人壓力大、長時間使用3C產品，都會造成自律神經開始失調，腦波無法平穩。除了睡眠困擾外，更連帶引起記憶衰退、內分泌失調、免疫力下降，甚至眼壓升高、肥胖、焦慮、憂鬱等問題，也讓自律神經被稱為「現代人的萬病之源」。除了藥物幫助外，醫生建議：「想要改善並降低身體發炎現象，首要條件一定要讓腦波平穩。多接觸『舒曼波』頻率是可以改善的。」

▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）


「舒曼波」具穩定作用、大量運用各類醫學！紡品雙重結合　調整失調身體
所謂的「舒曼波」是一種頻率與α波極為相近的低頻波，能讓大腦進入放鬆。根據研究顯示，舒曼波能對人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，能讓腦波平穩、放鬆，自然進入熟睡狀態且不易在睡眠過程中清醒，幫助睡眠品質大幅提升。此外，舒曼波還能有效活化激素分泌、降低細胞發炎，針對自律神經失調、情緒失控、免疫系統低落或許多找不出病因的疾病，舒曼波是唯一的治療方法，因此經常被運用在各方醫學上。

▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）

目前，已有研究團隊將日常使用的被子及眼罩導入「舒曼波次微米紡織晶片」及「莫爾超晶格化結構石墨烯」，不需要插電，利用人體熱能將石墨烯的頻率，轉換為α波，引導大腦放慢速度；釋放高能量遠紅外線波，迅速將熱能導入肌膚底層，讓身體維持恆溫，長期使用能將失調的身體回歸正常。

▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）

舒曼波被+眼罩　讓全身沈浸「舒眠能量」
「舒曼波科技減壓被」用生物波找回平靜的方法，並將身心調整到正常的秩序和節奏，不是靠藥物強制睡眠；另外，也特別選用天絲的材質，摸起來非常的柔滑舒適，蓋在身上也很輕盈。根據測試，90%的試用者在使用後，不論睡眠或身體症狀都有大幅改善，也讓多位名人愛不釋手。

▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）

▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）

「舒曼波眼罩」透過獨家「眼周能量點設計」準確的在眼周及太陽穴穴位上發揮作用，特殊的4D人臉設計，不僅能包覆眼睛，連鼻子也一併呵護，只要使用15分鐘就能增加血液循環，幫助眼周肌肉放鬆、快速消除疲勞、緩解眼睛充血、疲勞、頭痛，改善熊貓眼、過敏性鼻炎等問題，加上完全免插電，使用上更加安心。
▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）

▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）

雙專業醫生證實　電視節目也推薦！
身心科鄭光男醫師表示：「舒曼波確實能穩定身心與情緒平衡。在睡眠時選對棉被，就能創造「舒眠腦波」，進而幫助自癒敏感的自律神經、改善睡眠品質。」除了被身心科醫師認同，骨科名醫趙浩昱醫師也表示，利用舒曼波所製成的紡品著實與醫療達到相輔相成的效果。

▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）

另外，在電視節目《大老闆聯盟》中，來賓測試後紛紛表示舒適、具促眠效果，並感受到血液循環的暢通感。若具長期睡眠困擾，或苦於壓力和自律神經失調帶來的各種病兆，不如試試舒曼波商品，用無侵入性、無副作用的方式，將日常打造放鬆的減壓空間，改善睡眠問題、才能重啟身體的修復力，擁有健康的身心靈！

▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）

▲▼失眠,自律神經,睡眠障礙,自律神經失調,憂鬱,舒曼波,身體發炎,大腦,減壓被。（圖／宏睿國際提供）

沉浸舒眠能量「舒曼波減壓被+眼罩」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8ez
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/p95W0
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-005-133、0800-520-367
https://youtu.be/v01jOJYI3cI
https://youtu.be/-LCveVk5CuM

ET快訊
陳零九親揭分手呼呼內幕！　「求助心理醫生」嘆：想出家
韓邪教主1夜戰50女！5嫩妹「入浴求愛片」外洩　網發毛：全被
特斯拉2車型又降價　最高砍30萬
邱國正證實2狀況讓「中共師出有名」　坦言發生機率不低
住2晚要6萬9　阿里山英迪格酒店：清明連假會更貴
4星座「生涯有重大變化」！　走入下個階段
新北校長當眾巴特教生！　學生怒揭惡行
侯友宜左眼瘀青、走路還掰咖！　親曝原因：絕不是被老婆家暴

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

不是黑色就穩安全！潮人都知道的「撞色褲」讓身型更加分！

失眠、自律神經都KO！醫曝兩物讓全身沉浸「舒眠能量」

超商開賣「珍珠奶茶」了！限時只要49元爽喝　24小時都買得到

有抹茶生巧起司塔、滿餡千層！　「9款抹茶烘焙甜點」超商限定吃

開放寄杯、冷熱互換！　超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

失眠、自律神經都KO！醫曝兩物讓全身沉浸「舒眠能量」

超商開賣「珍珠奶茶」了！限時只要49元爽喝　24小時都買得到

有抹茶生巧起司塔、滿餡千層！　「9款抹茶烘焙甜點」超商限定吃

開放寄杯、冷熱互換！　超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

LPL主播「記得」正式宣布離職、影片闡述心路歷程：產生嚴重自我懷疑

陳零九親揭突分手呼呼內幕！　認了「求助心理醫生」嘆：想出家

陳建仁接種次世代疫苗　籲「這兩種人」踴躍接種

馬祖海纜雙斷！網路超卡　立委曝微波頻寬擴充1.6G明日啟用

「驚蟄」報到！ 3生肖運勢最強　第二名加薪有望，動怒會趕走財神

省籍問題早已不存　分裂族群竟成台灣勝選方程式

583萬買整棟焦黑透天　內行：「市價打5折」土地價值大

美國體操隊性侵醜聞後「不可裸磅」　她批：教練把規定當空氣

解封後最大工具機展橫跨三館展出　4千國外買主來台觀展

鄭浩均強碰古巴「完全體」強襲球擊中退場　江忠城接手挨轟

消費熱門新聞

超商限時1天美式、拿鐵買6送6

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推

醫曝「兩物」讓全身沉浸舒眠能量

超商開賣「珍珠奶茶」限時49元開喝！

麥當勞新菜單停賣9大品項！

超商獨家限時販售「巨大品客洋芋片」

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

最新「9款抹茶烘焙甜點」超商限定吃

超商大杯特濃美式買1送1連喝3天

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

讓心測看出你的「壓力指數」

鐵觀音生巧捲必吃！全聯茶包買1送1

K&Q直播界奇葩　創造年收7億

更多熱門

相關新聞

哈佛大學推薦提升睡眠品質3秘訣

哈佛大學推薦提升睡眠品質3秘訣

現代人生活忙碌、壓力大，越來越多人有睡眠差、失眠、入睡困難等睡眠問題，不僅會影響隔天精神，長期下來也會影響健康、情緒，還容易發胖。哈佛大學曾推薦3個高效助眠方法，可以提升睡眠質量、幫助更快速入睡，為睡眠不佳所苦的人快來試試。

失眠恐是「晝夜節律」出問題！醫提供校正5招

失眠恐是「晝夜節律」出問題！醫提供校正5招

5大行為是失眠兇手EECP助你好眠

5大行為是失眠兇手EECP助你好眠

喝酒助眠反更糟！3負面影響曝　「關鍵3hrs」一定醒

喝酒助眠反更糟！3負面影響曝　「關鍵3hrs」一定醒

「喝牛奶助眠」心理作用居多！要灌2500cc才有效

「喝牛奶助眠」心理作用居多！要灌2500cc才有效

關鍵字：

失眠自律神經睡眠障礙自律神經失調憂鬱舒曼波身體發炎大腦減壓被

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

女兒考研所落榜　爸媽陪考竟錄取

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面