失眠、自律神經都KO！醫曝兩物讓全身沉浸「舒眠能量」

【企劃特輯】

根據調查，全台灣每五人中就有一人有睡眠障礙，有可能都是源自於「自律神經失調」。現代人壓力大、長時間使用3C產品，都會造成自律神經開始失調，腦波無法平穩。除了睡眠困擾外，更連帶引起記憶衰退、內分泌失調、免疫力下降，甚至眼壓升高、肥胖、焦慮、憂鬱等問題，也讓自律神經被稱為「現代人的萬病之源」。除了藥物幫助外，醫生建議：「想要改善並降低身體發炎現象，首要條件一定要讓腦波平穩。多接觸『舒曼波』頻率是可以改善的。」









「舒曼波」具穩定作用、大量運用各類醫學！紡品雙重結合 調整失調身體

所謂的「舒曼波」是一種頻率與α波極為相近的低頻波，能讓大腦進入放鬆。根據研究顯示，舒曼波能對人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，能讓腦波平穩、放鬆，自然進入熟睡狀態且不易在睡眠過程中清醒，幫助睡眠品質大幅提升。此外，舒曼波還能有效活化激素分泌、降低細胞發炎，針對自律神經失調、情緒失控、免疫系統低落或許多找不出病因的疾病，舒曼波是唯一的治療方法，因此經常被運用在各方醫學上。





目前，已有研究團隊將日常使用的被子及眼罩導入「舒曼波次微米紡織晶片」及「莫爾超晶格化結構石墨烯」，不需要插電，利用人體熱能將石墨烯的頻率，轉換為α波，引導大腦放慢速度；釋放高能量遠紅外線波，迅速將熱能導入肌膚底層，讓身體維持恆溫，長期使用能將失調的身體回歸正常。





舒曼波被+眼罩 讓全身沈浸「舒眠能量」

「舒曼波科技減壓被」用生物波找回平靜的方法，並將身心調整到正常的秩序和節奏，不是靠藥物強制睡眠；另外，也特別選用天絲的材質，摸起來非常的柔滑舒適，蓋在身上也很輕盈。根據測試，90%的試用者在使用後，不論睡眠或身體症狀都有大幅改善，也讓多位名人愛不釋手。

「舒曼波眼罩」透過獨家「眼周能量點設計」準確的在眼周及太陽穴穴位上發揮作用，特殊的4D人臉設計，不僅能包覆眼睛，連鼻子也一併呵護，只要使用15分鐘就能增加血液循環，幫助眼周肌肉放鬆、快速消除疲勞、緩解眼睛充血、疲勞、頭痛，改善熊貓眼、過敏性鼻炎等問題，加上完全免插電，使用上更加安心。







雙專業醫生證實 電視節目也推薦！

身心科鄭光男醫師表示：「舒曼波確實能穩定身心與情緒平衡。在睡眠時選對棉被，就能創造「舒眠腦波」，進而幫助自癒敏感的自律神經、改善睡眠品質。」除了被身心科醫師認同，骨科名醫趙浩昱醫師也表示，利用舒曼波所製成的紡品著實與醫療達到相輔相成的效果。





另外，在電視節目《大老闆聯盟》中，來賓測試後紛紛表示舒適、具促眠效果，並感受到血液循環的暢通感。若具長期睡眠困擾，或苦於壓力和自律神經失調帶來的各種病兆，不如試試舒曼波商品，用無侵入性、無副作用的方式，將日常打造放鬆的減壓空間，改善睡眠問題、才能重啟身體的修復力，擁有健康的身心靈！

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