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不是黑色就穩安全！潮人都知道的「撞色褲」讓身型更加分！

▲▼石墨烯,塑崩褲,撞色,運動褲,科技。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

下半身修長、窈窕是每個女人的夢想，以前必需靠著運動、瘦身霜、醫美的幫助，才能達到這樣的視覺效果，從前年開始，由台灣廠商推出的「石墨烯塑崩褲系列」，可說是廣大女性的一大福祉，銷售量已突破50萬件外，在網路上也有不少好評回饋！廠商近期所推出的「撞色塑崩未來褲」，又再次將石墨烯及編織技術提升，讓一件褲子不僅擁有機能性，還能雕塑體型、運動健身、提升循環，也讓視覺拉提修身，而此次的撞色設計也具時尚風格，讓民眾不論日常、上班或運動場合穿著都能百搭有型。

▲▼石墨烯,塑崩褲,撞色,運動褲,科技。（圖／業者提供）

「塑崩褲、有感瘦」　95%消費者願意回購

根據統計，台灣每14個人就有一個人購買過「石墨烯塑崩褲系列」，許多消費者表示，不論是哪一款，只要穿過就回不去了！因為不同於一般的機能褲有分男女款和尺寸，塑崩褲系列不分男女、尺寸，從腰圍22吋到46吋都穿得下，讓許多節目、藝人、網紅都曾爭相介紹推薦過，在《大老闆聯盟》節目中，還曾將行李箱塞進腰後，展現出褲子的超強彈性。

▲▼石墨烯,塑崩褲,撞色,運動褲,科技。（圖／業者提供）

莫爾超晶格石墨烯　讓你代謝力開外掛！

另外，業者使用的獨家「石墨烯莫爾超晶格結構」，能夠放大其物理特性24倍，釋放出「衝擊型遠紅外線波」，使血氧量與血流速大幅提升，讓冬天穿著時特別保暖、夏天不悶熱，甚至連代言人劉品言穿到日本實測都嘖嘖稱奇。

▲▼石墨烯,塑崩褲,撞色,運動褲,科技。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯,塑崩褲,撞色,運動褲,科技。（圖／業者提供）

透過遠紅外線能量，也讓被動式循環代謝效果開外掛，加速深層燃燒代謝、排出毒素，運動1小時等於4小時，達到事半功倍的效果。

▲▼石墨烯,塑崩褲,撞色,運動褲,科技。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯,塑崩褲,撞色,運動褲,科技。（圖／業者提供）

「四種織法+三種線條」　類醫美效果、全面隱藏贅肉

再來，這次撞色褲採用獨家「四種織法、三種線條」的設計，不僅讓腰部的縮口完美服貼、腹部更顯平坦、臀型更翹與立體，輕鬆擁有蜜桃臀、馬鞍部位顯瘦、拉長大小腿比例顯腿長外，小腿的加壓按摩組織能促進淋巴循環、改善靜脈曲張。一穿上立馬讓下半身緊實窈窕，也讓許多消費者都表示：「穿上未來褲，不但讓簡單運動就能達到高有氧運動效果外，還能輕鬆展現S曲線！」被網推真的是「必BUY神褲」，更有95%消費者願意回購。

▲▼石墨烯,塑崩褲,撞色,運動褲,科技。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯,塑崩褲,撞色,運動褲,科技。（圖／業者提供）

100%台灣開發製造　「科技褲」一件多功能

業者表示，產品受矚目可以靠廣告，但要長銷、回購，就必須靠的「品質」說話。這次「撞色塑崩未來褲」不僅有超凡的塑身、循環效果，撞色設計所擁有的優雅視覺感，也更具有個人風格，一件就能結合時尚、運動、塑身、養身多功能科技褲，讓消費者任何時刻都能輕鬆達到健康美型的效果。

▲▼石墨烯,塑崩褲,撞色,運動褲,科技。（圖／業者提供）

時髦美型「撞色塑崩未來褲」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8cu
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/nPytB
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/OubVvCOli5I

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關鍵字：

石墨烯塑崩褲撞色運動褲科技

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