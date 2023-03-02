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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／林明溱見民進黨輔選團比「倒讚」　綠議員：錯愕、沒有水準

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選將在周六投票，藍綠選情拉鋸，在最後倒數階段全力催票。國民黨候選人林明溱2日展開車隊掃街行程，然而，途經民進黨青年部發起的「國務青」助選團時，卻對著對手輔選團隊比出倒讚手勢，對此，民進黨縣議員沈夙崢受訪批評，這幕畫面完全是南投政治史上的經典畫面，必須淘汰這種沒有水準、打壓異己、把自己當「皇帝」的政治人物。

根據讀者提供的影片，林明溱今天與輔選團隊搭乘宣傳車，身邊的輔選人員高舉候選人號次2號，但林明溱本人見到「國務青」助選團時，突然將揮手手勢改為倒讚，並看向「國務青」助選團的方向。

對此，沈夙崢受訪表示，「國務青」助選團一直以來都有在關心南投立委補選，今天在選戰倒數階段，她與同黨議員張之豪與「國務青」一起徒步掃街，因為路口就有聽到宣傳車的聲音，因此本來就知道會遇到林明溱的宣傳車隊。

沈夙崢回顧現場狀況說，林明溱的宣傳車隊經過「國務青」助選團時，前方的車隊只有比出2號手勢，也沒有太激烈的表現，未料林明溱突然在車上比出倒讚手勢，全程被助選團成員目擊。

沈夙崢說，這個畫面完全是南投縣政治史上的經典畫面，林明溱不在意年輕人的想法，不願意被監督，也無法接受他人提出意見，今天的表現凸顯他對南投縣民的輕視，如同過去他擔任縣長期間，在縣議會公開謾罵質詢的市議員，過去競選期間，林明溱也曾在某個場合拿麥克風罵自己，點名要把自己趕出活動現場。

沈夙崢表示，呼籲南投縣民要淘汰這種把自己當「皇帝」的政治人物，沒有水準、打壓異己，讓中間選民及年輕人非常錯愕，「現在距離投票日還有一些時間，看他要不要自己宣布不要選了。」

▲▼林明溱對民進黨輔選團隊比出倒讚手勢。（圖／讀者提供）

▲林明溱對民進黨輔選團隊比出倒讚手勢。（圖／讀者提供）

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