　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文深夜發文「國民黨誤導人民」：我們不會讓孩子上戰場

▲▼總統蔡英文首次在總統府迴廊針對時事發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文深夜發文稱「國民黨刻意誤導人民」，請大家在立委補選中支持蔡培慧。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

總統蔡英文3日深夜發文表示，南投立委補選4日登場，但這幾天國民黨到處掛布條稱「票投民進黨，孩子上戰場」，這完全不是事實，「這是國民黨刻意的誤導人民。」為此，她想在最後時刻拜託當地鄉親，明天出來投票，支持民進黨1號候選人蔡培慧。

蔡英文指出，國民黨在地方上掛了很多布條，內容稱「票投民進黨，孩子上戰場」，這完全不是事實，「我們不會讓孩子上戰場。這是國民黨刻意的誤導人民。我們在做的是，讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動。」

蔡英文指出，政府這些年來做了很多國防改革，國軍戰力也愈來愈強，各方面不斷精進，且全世界民主國家也愈來愈支持台灣。不過，最重要的是國民彼此間要互相團結，要對有國軍有信心，「只要我們越堅定、越團結，世界就會越支持台灣，台灣也就會越安全。」

如今正值南投立委補選前夕，蔡英文也說，選舉的目的是選出可以照顧大家的人，她相信蔡培慧做事實在，可以爭取更多資源給南投，所以在最後還能拉票的幾個小時，她想再一次拜託大家，明天一定要出來投票，「支持正派、清廉、專業，真正愛家鄉的1號蔡培慧。」

總統蔡英文臉書全文：

明天南投立委補選就要投票了。但是，這幾天，國民黨在地方上掛了很多布條，說「票投民進黨，孩子上戰場」。

我必須說，這完全不是事實。

我們不會讓孩子上戰場。這是國民黨刻意的誤導人民。我們在做的是，讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動。

這幾年來，我們做了很多國防改革，全世界的民主國家也越來越支持台灣。我們有決心，要讓台灣提升自我防衛的能力，讓我們的朋友，對我們更有信心，更支持我們。

更重要的是，我們彼此之間，也要互相團結。我們的國軍，這幾年來各方面不斷精進，戰力越來越堅強，也越來越受到民眾的支持。國軍全力守護台灣，全力守護人民，我們也要對有國軍有信心。

只要我們越堅定、越團結，世界就會越支持台灣，台灣也就會越安全。

選舉是為了要選出可以照顧大家的人，爭取更多的資源給南投。這個人，就是蔡培慧。

在還能拉票的最後幾個小時，我要再一次拜託大家，明天出來投票，支持正派、清廉、專業，真正愛家鄉的1號蔡培慧。

ET快訊
快訊／蔡英文深夜發文「國民黨誤導人民」：不會讓孩子上戰場
高雄人孔蓋電纜開炸畫面曝！水溝蓋飛上天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

路透：台灣內部報告指中國將再以「統戰攻勢」影響總統大選

Cheap喊話陳歐珀「開除助理」！酸狀況外：跟你講大海，你談漱口杯

快訊／蔡英文深夜發文「國民黨誤導人民」：我們不會讓孩子上戰場

曾銘宗批莊翠雲「為女性而女性」　王婉諭開轟：性平大倒退

全動法沒有秘書長函文？　郭正亮嗆國安會：跟美國報告台灣不歡迎

被視侯友宜副手人選　李貴敏鬆口不排斥：我國際事務經驗優於蕭美琴

兩大修法爭議！　《全動法》好感度高於《數位中介法》原因曝

柯文哲海選團隊走光！民眾黨團副主任蔡峻維請辭　傳找「她」接任

快訊／選前之夜藍營百里侯助講　侯友宜拍片：讓林明溱好好做事

選前之夜！綠委輪番輔選　蔡培慧：平民對抗家族世襲政治

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

遲到1分鐘「拔1根陰毛」　老闆親自動手..陳漢典嚇歪：太羞辱！

韓國高中生熱愛健美操　強壯臂力大秀花式單槓

酒店妹上班4個月慘淪刀下魂　父母接死訊崩潰：她說還在待業中

真實身分傻眼了！「醫師」常客捅死酒店妹　自殘躺床上銬畫面曝

路透：台灣內部報告指中國將再以「統戰攻勢」影響總統大選

Cheap喊話陳歐珀「開除助理」！酸狀況外：跟你講大海，你談漱口杯

快訊／蔡英文深夜發文「國民黨誤導人民」：我們不會讓孩子上戰場

曾銘宗批莊翠雲「為女性而女性」　王婉諭開轟：性平大倒退

全動法沒有秘書長函文？　郭正亮嗆國安會：跟美國報告台灣不歡迎

被視侯友宜副手人選　李貴敏鬆口不排斥：我國際事務經驗優於蕭美琴

兩大修法爭議！　《全動法》好感度高於《數位中介法》原因曝

柯文哲海選團隊走光！民眾黨團副主任蔡峻維請辭　傳找「她」接任

快訊／選前之夜藍營百里侯助講　侯友宜拍片：讓林明溱好好做事

選前之夜！綠委輪番輔選　蔡培慧：平民對抗家族世襲政治

胡春華任新一屆陸政協常務委員　王滬寧料接替汪洋任政協主席

路透：台灣內部報告指中國將再以「統戰攻勢」影響總統大選

Cheap喊話陳歐珀「開除助理」！酸狀況外：跟你講大海，你談漱口杯

小資族理財》胡偉良／認清「現金為王」　普通人只要存適當備用金

丟丟妹消失5個月開直播！「曾陷低潮期」鬆口離婚實情…動向曝光

遭傳婚變「跟小狼狗逃走」！　丟丟妹隔5個月不忍反擊：不要亂結婚

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

相關新聞

綠競：南投人再讓她失望就對不起她

綠競：南投人再讓她失望就對不起她

南投立委補選明天投票，綠營選前之夜湧進5500名支持者，南投出身的立委林靜儀、不分區立委羅美玲都出席，為民進黨候選人蔡培慧助講催票；綠營強調林靜儀去年成功打倒顏家、翻轉台中的政治，南投人也能展現民主力量、扳倒對手林明溱家族世襲的政治，完成不可能的任務，身兼蔡培慧競總主委的羅美玲更直呼蔡已2度敗選，「南投人再讓她失望就對不起她」。

選前之夜　蔡培慧：平民對抗家族世襲

選前之夜　蔡培慧：平民對抗家族世襲

藍委籲團結挺林明溱　進立院阻《全動法》修法

藍委籲團結挺林明溱　進立院阻《全動法》修法

表彰貢獻　蔡英文頒李大維一等卿雲勳章、沈榮津一等景星勳章

表彰貢獻　蔡英文頒李大維一等卿雲勳章、沈榮津一等景星勳章

為南投爭一口氣！蔡英文、賴清德率黨籍立委接力相挺蔡培慧

為南投爭一口氣！蔡英文、賴清德率黨籍立委接力相挺蔡培慧

關鍵字：

蔡英文蔡培慧

讀者迴響

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面