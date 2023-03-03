綠選前之夜吸5500人　競總主委：南投人再讓她失望就對不起她

▲立委羅美玲為蔡培慧助講拉票。（圖／翻攝「慧做事，真實在」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選明天投票，綠營選前之夜湧進5500名支持者，南投出身的立委林靜儀、不分區立委羅美玲都出席，為民進黨候選人蔡培慧助講催票；綠營強調林靜儀去年成功打倒顏家、翻轉台中的政治，南投人也能展現民主力量、扳倒對手林明溱家族世襲的政治，完成不可能的任務，身兼蔡培慧競總主委的羅美玲更直呼蔡已2度敗選，「南投人再讓她失望就對不起她」。

林靜儀致詞表示，南投的年輕人回來看到長輩都對他們說「這裡沒有發展、找不到工作，出去吧！」就算放假帶兒孫回來，但週日晚上又要舉家離開準備上班，村莊又變得冷清；她和蔡培慧投入政治、參選的目的就是「捨不得」，捨不得一個好地方沒被好好對待、純樸的鄉親沒被好好照顧，資源都被搬到別人家去。

林靜儀說，從自己和蔡培慧身上都能看到南投出身的女人不怕吃苦、走困難的路、不怕對方的勢力，921地震後整個南投災情慘重，蔡培慧第二天就回來南投，從最困難的時候開始協助重建將近10年；進入立院教育委員會後，也為辦學最困難的學校一間間找資源，當時她回來幫忙，看到信義、名間、竹山等鄉鎮圖書館都不如台中簇新，學校運動場地面甚至用膠帶修補，林明溱縣府卻只會哭窮，連一年補助4萬元重開台中到鹿谷唯一的公車路線也不肯。

▲立委林靜儀為蔡培慧助講拉票。（圖／翻攝「慧做事，真實在」臉書粉專）

林靜儀痛批林明溱是惡劣可笑、沒把人民需要放在心上的政治人物，當完鎮長當立委、當完縣長又要選立委，連垃圾都沒辦法處理、還賴給別人，只想把所有財產放到他家，「應該讓他退休！」也回顧去年參加立委補選時，很多南投鄉親都去台中參加競選活動、相挺，因為地方政治永遠沒改變、大家都看不下去；她保證蔡培慧進入立院，一年內就會讓大家看到南投女兒認真打拚服務，也拜託離鄉打拚的年輕人回來投票。

▲總統蔡英文（左）、立委林靜儀（右）出席為蔡培慧助講拉票。（圖／蔡培慧競選總部提供）

羅美玲致詞時說，蔡培慧如此優秀、之前選立委和縣長多麼認真付出，當政院中辦執行長時拿了多少資源來建設家鄉，可是南投人一而再、再而三讓她失望，「如果明天3月4日我們讓她失望了，我們真的對不起蔡培慧！」

羅美玲表示，對手為了兒子可以占用公家資源加以栽培，還把選票變鈔票、用選舉補助款為家族置產買豪宅，絕對不能讓這種人當立委；而蔡培慧是她見過最堅韌的女性，雖然沒有為她佔位鋪路的爸爸、靠自己半工半讀一路走來，她對連續2次敗選失望但不失志，「明天我們還要讓她失望嗎？」她認為明天對南投是關鍵的一刻，贏了，就是南投和台灣民主贏了。