兩大修法爭議！　《全動法》好感度高於《數位中介法》原因曝

▲數位中介法與全動法網路聲量與好感度比較。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

TPOC台灣議題研究中心日前針對《數位中介法》與《全動法》兩大修法爭議進行網路輿情調查，根據結果顯示，《數位中介法》總聲量為19.3萬則、總體好感度僅0.15；而《全動法》總聲量約1.6萬則、總體好感度0.28。對於兩者聲量及好感度差距，中心表示，由於這次府院澄清速度較快，加上《全動法》並非為了管制網路言論而生，讓多數民眾可以理解。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集去年8月《數位中介法》與今年2月《全動法》的網路輿情資料。根據結果顯示，《數位中介法》總聲量為19.3萬則，總體好感度僅0.15；而《全動法》總聲量約1.6萬則，總體好感度則為0.28，兩者聲量相差11.7倍，且《全動法》好感度高於《數位中介法》。

針對兩者差異，中心指出，《數位中介法》草案因為明定網路平台業者須管制站台上的謠言、不實資訊與違反法律規定等相關內容，所以引發業者及網友不滿，網路瘋傳各種諷刺梗圖、影片，再加上當時面臨九合一地方選舉，成為該年選戰中重要攻防焦點之一。

至於《全動法》掀起的討論聲量不如《數位中介法》，中心表示，由於這次府院澄清速度較快，加上該法本來並非為了管制網路言論而生，多數民眾可以理解《全動法》是國防部因應國家安全，基於緊急命令發布才推動修法，並非另立新法。

中心也進一步分析，《全動法》與《數位中介法》對民進黨負聲量造成的影響，結果顯示，在民進黨去年八月中旬時的負聲量中，有21％與《數位中介法》有關；而民進黨近期的負聲量中，和《全動法》有關的只有7％。總體而言，《數位中介法》為民進黨帶來將近1萬則負面聲量，但《全動法》帶來的負聲量只有1.7千則。

另對兩法案批評聲量來源，中心指出，當初《數位中介法》爆發爭議時，包括PTT、Dcard、LINE等業者都發聲明反對，但《全動法》主要的批評聲量仍來自在野黨大聲疾呼和部分媒體報導。不過，這也是民進黨在此次爭議中，受到批評聲量較小的原因。