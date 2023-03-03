被視侯友宜副手人選　李貴敏鬆口不排斥：我國際事務經驗優於蕭美琴

▲李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市長侯友宜被視為國民黨2024總統人選之一，儘管侯尚未正式表態，但傳出其陣營急尋符合女性、專業、具國際專業3要件的副手人選，而國民黨立委李貴敏被藍營人士認為最具代表性。儘管李貴敏澄清未獲侯友宜或其幕僚徵詢，但也表態不會排斥任何選項，只是要給她時間思考；另外李貴敏也說從處理國際事務的經驗來看，自己不遜於駐美代表蕭美琴。

《菱傳媒》報導，侯友宜陣營推估副總統賴清德披綠袍參戰可能性最高，若蕭美琴擔任副手，能幫賴加最多分，因此委託藍營大老提供可與蕭對抗的人選，首選條件是女性、專業、具留美經驗，而有藍營人士認為李貴敏最具代表性。

李貴敏3日在廣播節目上表示，侯友宜未徵詢她，她是今早被媒體詢問時才得知訊息，但李也透露，的確有人希望她多擔當一點責任。

《東森新媒體ETtoday》詢問李貴敏，若侯友宜來徵詢擔任副手，是否會考慮？李說，對她來說今早就是一個shock，請容她有點時間思考，因為她從沒想過這件事。但李貴敏強調，台灣人才濟濟，肯並不是只有她符合女性、專業、具留美經驗等3條件，面對2024，國民黨應跨出黨的框架、擺脫喜不喜歡的問題，在整個在野中找人才，讓在野大聯盟能推出最適當的人選，帶領國家重返國際舞台。

記者追問李貴敏，是否她的意思是不排斥擔任侯友宜副手？李貴敏回應，她不會排斥任何選項，只要是對國家人民有幫助，她都不會排斥，這是她一向的態度。

若對上蕭美琴，自己的優勢有哪些？李貴敏說，「她有她的長處，我有我的優點。」李進一步指出，蕭美琴是半個美國人，又是駐美代表，血統上跟美國的關係，以及華府人脈肯定優於她，但解決國際問題不是看關係而已，而是要了解國際處境、具備相關因應與協商談判技能，所以從國際事務經驗上來講，在財經、國際局勢領域，她肯定優於蕭。

至於李貴敏在廣播節目上透露有人希望她多擔當點責任一事，她說明，這個有人不是只有一位，而是不管在政界、產業界或一般市井小民，她都有受到很多人給予的期許，大家都希望她分擔如何讓國家重回世界舞台的責任。但李貴敏強調，這不是她一個人的責任，而是每一個具專業能力、貢獻一己之長的人，都能出來。