蔡培慧癌母選前夜挺女　賴清德檢討：綠營過去20年在南投不夠團結

▲副總統暨民進黨主席賴清德（前排左）到場力挺蔡培慧。（圖／翻攝「慧做事真實在」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選明天投票，民進黨候選人蔡培慧競選總部今晚舉辦選前之夜活動，總統蔡英文、副總統賴清德都親自出席，前行政院長蘇貞昌也錄影表達疼惜支持；罹癌的蔡培慧母親也現身駁斥藍營屢次抹黑女兒為「空降」參選，賴清德則表示綠營過去20年在南投不夠團結，他深切檢討並努力整合，希望蔡培慧有機會為故鄉服務。

蔡培慧致詞時提到，去年縣長選舉後到各鄉鎮謝票，當時想暫時休息的她，在水里永豐宮遇到鄉親不斷支持她「繼續拚」、「只有妳才知道我們庄腳人的心聲」，愈來愈多的殷切期望讓她再度投入補選的挑戰；蔡培慧回顧，九二一重建的工作經驗讓她產生為公共服務的想法，如今也希望自己從政，能讓南投年輕人不必離鄉背井找頭路，有好的醫療資源、創業就業環境，成為希望的城市。

▲蔡培慧母親到場力挺女兒。（圖／翻攝「慧做事真實在」臉書粉專）

蔡培慧於現場拿出當年為九二一重建奔波時，已逝父親所留的紙條，勉勵她「辛苦之餘也要為自己服務」，此時正在治療肺腺癌的蔡母也來到現場，對女兒投身政治卻遭受不實抹黑，表達不捨抱屈，讓蔡培慧當場淚崩；蔡母說，蔡父是魚池人、她則是鹿谷人，蔡培慧在南投為家鄉服務，卻不斷被誣指為空降，面對女兒堅持留在家鄉投身政治，儘管不捨也只能全力支持、做最堅實後盾，更表示女兒是全家的驕傲，她願意把女兒「捐」出來服務大家。

壓軸登場的副總統賴清德表示，自1月18日就任民進黨主席至今，到南投輔選達9次、超過30場活動，蔡培慧每次演講都讓他深深感動，但也提到20年來，民進黨一直無法受到南投鄉親的肯定，他認為乃因民進黨在南投缺乏團結，上任後即深切檢討並力求突破，因此他全力投入這次立委補選、屢赴南投整合，希望優秀的人才蔡培慧能得到南投人青睞與肯定，為南投建設盡力。