　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工　饒慶鈴前往視察

▲台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市四維路近年因菩提樹根竄生，破壞道路及人行道鋪面，且與四維路相接的博愛路、中華路2端車道不順接，易導致交通事故發生，因此，縣府在民眾、議員及市公所等單位多次陳情，自111年起著手改善工程，並從博愛路口至中華路口全面規劃，包括移植菩提樹且重新配置分隔島、增設左轉專用車道等，縣長饒慶鈴2日由建設處長蔡勝雄陪同，前往視察四維路工區完工狀況。

縣府表示，以往四維路綠色隧道隨著栽植的菩提樹不斷茁壯，原有分隔島限制其根系生長，部分竄生樹根也開始破壞道路及人行道鋪面，加上近年多次強颱影響，菩提樹已近半數倒塌或死亡，倖存的樹幹枝葉又因影響行車安全而需不斷修剪，留下斷頭景觀嚴重影響市容，昔日綠色隧道美景已不復見。

▲台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，為提升四維路用路品質與安全，縣府在111年成功爭取中央補助並投入預算，以8,150萬元經費辦理改善工程，重新配置分隔島，解決長久以來四維路與博愛路及中華路兩端車道不順接的問題，行道樹則重新選用營建署建議適合的市區道路樹種，並將原有的菩提樹移植至臨海路水資廠旁，使其有更自由的成長空間，存活率高達90％以上，另針對行人設施也增加了人行道、行人庇護島及號誌等，保障行人及學童的通行安全。

建設處指出，此次工程施作的四維路段長560公尺，包括進行人行道、無障礙環境及排水改善、分隔島位置調整改善不順接情形，也增設左轉専用車道、停車格等設施，另增設路燈及號誌系統、進行喬木及植栽更新等，目前四維路工區已全數完成，除了讓行車動線更順暢、行人更安全，也解決台東女中校前交通壅塞問題、市容更美觀之外，也提升市區觀光品質。

ET快訊
丟丟妹離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩心境」
刻意對蔥油餅闆娘錄影？　爆料者曝原因
董至成變臉！　遭誤解「包養酒店妹8年」鬧離婚：不能容忍
林益世貪汙恐遭重判！　大法庭最新裁定出爐
7-11開賣「28萬預購品」太狠了！　網驚呆：連這都有賣
Toyz慘了！　新開飲料店恐遭拆除
木村拓哉爆離婚！傳「4月對外宣布」　妻子工藤靜香發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮走向國際！徐榛蔚攜好物前進日本　參加東京國際食品展

3月首場就業列車聯合徵才活動　大員皇冠登場

解除訂單分期付款...詐騙老梗又來了　台東警鷹眼識破即時阻詐

台南警長親赴第一線視導交通　帶領員警守護大台南

強化消防救災　南消六大隊安平分隊辦公廳舍新建工程動土

台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工　饒慶鈴前往視察

4米其林二星大師聯手指導畢業生　弘光科大師資再創最高規格

台南藍軍尊重司法偵查起訴　國民黨開除3人黨籍盼勿枉勿縱

20籃大湖草莓1元起標　台南新市4樓透天厝底價584萬4千元

雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館　借鏡經營模式

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

花蓮走向國際！徐榛蔚攜好物前進日本　參加東京國際食品展

3月首場就業列車聯合徵才活動　大員皇冠登場

解除訂單分期付款...詐騙老梗又來了　台東警鷹眼識破即時阻詐

台南警長親赴第一線視導交通　帶領員警守護大台南

強化消防救災　南消六大隊安平分隊辦公廳舍新建工程動土

台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工　饒慶鈴前往視察

4米其林二星大師聯手指導畢業生　弘光科大師資再創最高規格

台南藍軍尊重司法偵查起訴　國民黨開除3人黨籍盼勿枉勿縱

20籃大湖草莓1元起標　台南新市4樓透天厝底價584萬4千元

雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館　借鏡經營模式

丟丟妹正式離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩恢單心境」

聽到「事情過去了還不放下」一秒爆氣超有道理！研究顯示「選擇原諒」跟大腦有關係

迷人星空越夜越美！開箱南投豪華露營民宿　花園Villa享受絕對隱私

超萌保育類短耳鴞「觸機場防鳥網」受困　金管處今野放

一表看預售市場有多冷　僅三重交易量反增111%

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

史上最強婚禮現場！賓客直擊「3名新娘」出場　全場轟動搶合影

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者再回應　說明「45秒魔術片」始末

花蓮走向國際！徐榛蔚攜好物前進日本　參加東京國際食品展

高中木聯／曾偉喆開轟「敬禮」還拿勝投　鶯歌四強打破隊史

台中警抄12公斤毒品　「次數太頻繁」酒店爆乳妹被臨檢超淡定

地方熱門新聞

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

台南藍軍尊重司法偵查起訴

基隆植樹月開跑　3張紙本發票換1株樹苗

台61線南下大園至觀音路段　施工封閉

許厝港自行車景觀大橋　4月通車

20籃大湖草莓1元起標

在畫中看見生命力　中國附醫罕病藝術展登場

女警暖語勸阻老翁200萬買佛像

南警宣導查緝雙管齊下拼出豐碩成果

新北捷運六線齊發　侯友宜：2030與日韓並駕齊驅

南警「同步取締酒駕PLUS」

網美必拍港區景點　基隆郵輪旅客徒步打卡摺頁

新北安坑輕軌3／6起全日營運

部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核

更多熱門

相關新聞

台東清明返鄉專車　台鐵3/3開放網路訂票

台東清明返鄉專車　台鐵3/3開放網路訂票

台東縣政府為滿足鄉親佳節返鄉需求，將加開清明節樹林-台東區間返鄉及返工各1列次專車服務，並於3日零時起開放網路購票，售票及購票方式同樣納入台鐵購票系統銷售，相關訂票資格規定比照台鐵現有規範。

英籍女單車遊「掉包」　2所接力物歸原主

英籍女單車遊「掉包」　2所接力物歸原主

雲林環保局考察取經台東永續方舟館

雲林環保局考察取經台東永續方舟館

部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核

部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核

台東縣成功區域醫療再提升　3月起增加牙科及胸腔內科專科診次

台東縣成功區域醫療再提升　3月起增加牙科及胸腔內科專科診次

關鍵字：

菩提樹四維路台東

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面