台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工　饒慶鈴前往視察

▲台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東市四維路近年因菩提樹根竄生，破壞道路及人行道鋪面，且與四維路相接的博愛路、中華路2端車道不順接，易導致交通事故發生，因此，縣府在民眾、議員及市公所等單位多次陳情，自111年起著手改善工程，並從博愛路口至中華路口全面規劃，包括移植菩提樹且重新配置分隔島、增設左轉專用車道等，縣長饒慶鈴2日由建設處長蔡勝雄陪同，前往視察四維路工區完工狀況。

縣府表示，以往四維路綠色隧道隨著栽植的菩提樹不斷茁壯，原有分隔島限制其根系生長，部分竄生樹根也開始破壞道路及人行道鋪面，加上近年多次強颱影響，菩提樹已近半數倒塌或死亡，倖存的樹幹枝葉又因影響行車安全而需不斷修剪，留下斷頭景觀嚴重影響市容，昔日綠色隧道美景已不復見。

饒慶鈴提到，為提升四維路用路品質與安全，縣府在111年成功爭取中央補助並投入預算，以8,150萬元經費辦理改善工程，重新配置分隔島，解決長久以來四維路與博愛路及中華路兩端車道不順接的問題，行道樹則重新選用營建署建議適合的市區道路樹種，並將原有的菩提樹移植至臨海路水資廠旁，使其有更自由的成長空間，存活率高達90％以上，另針對行人設施也增加了人行道、行人庇護島及號誌等，保障行人及學童的通行安全。

建設處指出，此次工程施作的四維路段長560公尺，包括進行人行道、無障礙環境及排水改善、分隔島位置調整改善不順接情形，也增設左轉専用車道、停車格等設施，另增設路燈及號誌系統、進行喬木及植栽更新等，目前四維路工區已全數完成，除了讓行車動線更順暢、行人更安全，也解決台東女中校前交通壅塞問題、市容更美觀之外，也提升市區觀光品質。