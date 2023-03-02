台東112年清明返鄉專車　台鐵3／3零時開放網路訂票

▲清明節返鄉專車，台鐵3日零時開放網路訂票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為滿足鄉親佳節返鄉需求，將加開清明節樹林-台東區間返鄉及返工各1列次專車服務，並於3日零時起開放網路購票，售票及購票方式同樣納入台鐵購票系統銷售，相關訂票資格規定比照台鐵現有規範。

台東縣政府表示，112年清明節返鄉專車票於台鐵購票系統3月3日零時開放訂票，另於當日9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票，提供返鄉專車(樹林至台東) 3月31日17:55普悠瑪6178車次，及清明節後返工專車(台東至樹林) 4月5日12:12普悠瑪6177車次，每列車366座位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凡國民身分證字號V開頭、設籍台東縣或上開2者之配偶及直系血親一親等之鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格(為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗)。

縣府交觀處也再次提醒鄉親，此次清明節返鄉專車，係台鐵局僅供返鄉、返工各1往返之列車服務，故無法提供換票服務(係因無相同起訖之列車車次間進行退換)，若需更換「台東縣政府年節返鄉專車」以外之列車車次，請先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定。