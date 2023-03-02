　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館　借鏡經營模式

▲雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東第一座以環境保護為主題的教育空間「永續方舟館」於今年2月開放以來，獲得在地鄉親、團體及各機關學校等各界好評，也受到雲林縣環保局青睞。2日並由秘書沈淑妧率團前來永續方舟館參觀考察。

▲雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府表示，台東永續方舟館以「環境」、「生態」、「永續」3大主軸，提供數位互動的環境教育學習空間，以寓教於樂的方式讓大眾認識台東的環境問題、解決方式及保護成果，將知識化為行動，落實全齡環境教育學習的精神。

環保局指出，台東縣環境教育中心「永續方舟館」透過數位互動方式提供民眾開拓新知的環境教育學習體驗，展館內容豐富接軌國際及在地環境議題趨勢，提供中、英、日3種語言的自導式導覽體驗，更加入了創意思考、嶄新互動，用創新形式將環保概念推廣給民眾，在學習的過程中加入遊戲互動，加深民眾對環境保護及永續發展議題印象。

▲雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局進一步說明，台東永續方舟館開放預約以來，已有22場次登記申請，獲得入館參觀民眾及團體相當不錯反應，今日很歡迎雲林縣環境保護局特別組團前來取經參訪，這也是第一個外縣市預約的團體，並針對館舍營運規劃、數位化展覽策劃、環境教育課程活動等執行方式進行了解，盼借鏡環境教育設施場所經營模式，規畫未來環境教育數位化策略。

ET快訊
3階段鬆綁！　指揮中心5月降級解散
威力彩今飆10億！　「3生肖」拚億萬富翁
獨／新北小二生遭學長3打1圍毆　校長：只是遊戲衝突
「BMW車牌」來了！　21組號碼釋出
整排儀隊1人頭消失！　網放大怕爆：到底跑去哪
主管LINE傳「QoQ符號」　他白眼：幹嘛裝可愛！真相臉腫
人妻用手沒Fu喊「來我家」　小王53分鐘速砲…約二刷慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南藍軍尊重司法偵查起訴　國民黨開除3人黨籍盼勿枉勿縱

20籃大湖草莓1元起標　台南新市4樓透天厝底價584萬4千元

雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館　借鏡經營模式

全國兒少帳戶奪冠！花蓮吉安鄉由6躍升第1　徐榛蔚公開表揚

「病人不動醫生動」部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核防治

屏東3／4迎春納才求職去　50家以上廠商釋出逾935個工作職缺

網美必拍港區景點　基隆推出郵輪旅客徒步打卡摺頁全攻略

全面掃蕩黑毒詐犯罪　南警宣導查緝雙管齊下拼出豐碩成果

3月植樹月... 屏東林管處苗木週週送　3／4高屏登場

嚴打酒駕！南警「同步取締酒駕PLUS」　全力防堵酒駕憾事

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

台南藍軍尊重司法偵查起訴　國民黨開除3人黨籍盼勿枉勿縱

20籃大湖草莓1元起標　台南新市4樓透天厝底價584萬4千元

雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館　借鏡經營模式

全國兒少帳戶奪冠！花蓮吉安鄉由6躍升第1　徐榛蔚公開表揚

「病人不動醫生動」部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核防治

屏東3／4迎春納才求職去　50家以上廠商釋出逾935個工作職缺

網美必拍港區景點　基隆推出郵輪旅客徒步打卡摺頁全攻略

全面掃蕩黑毒詐犯罪　南警宣導查緝雙管齊下拼出豐碩成果

3月植樹月... 屏東林管處苗木週週送　3／4高屏登場

嚴打酒駕！南警「同步取締酒駕PLUS」　全力防堵酒駕憾事

2023 MWC評選出爐　iPhone 14 Pro奪下「最佳智慧手機」殊榮

立院今審國定假日法提案　趙少康：最該恢復行憲紀念日

大陸兩會「權威部門話開局」登場　多部門「一把手」亮相

被封「警界之花」！周宇柔被鋁罐砸20次　臉上慘掛彩

名下9棟樓一次全被都更！他現身簽約「神秘身分曝」　眾人看傻

割捨羅國龍選擇高孝儀　味全龍領隊說明原因

如願「拆光基地台」今又抗議沒訊號！　議員回應了

譴責《日經》憑空捏造　退輔會：汙衊退役軍官、分化軍民團結

3階段鬆綁！王必勝：確診免隔離先上路「指揮中心最快5月降級解散」

23項罕病用藥「排隊等給付」！健保署公布最新審查結果

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

地方熱門新聞

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

基隆植樹月開跑　3張紙本發票換1株樹苗

許厝港自行車景觀大橋　4月通車

台61線南下大園至觀音路段　施工封閉

台南藍軍尊重司法偵查起訴

在畫中看見生命力　中國附醫罕病藝術展登場

20籃大湖草莓1元起標

女警暖語勸阻老翁200萬買佛像

南警宣導查緝雙管齊下拼出豐碩成果

新北捷運六線齊發　侯友宜：2030與日韓並駕齊驅

南警「同步取締酒駕PLUS」

新北安坑輕軌3／6起全日營運

網美必拍港區景點　基隆郵輪旅客徒步打卡摺頁

部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核

更多熱門

相關新聞

部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核

部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核

衛福部台東醫院3月2日在成功分院首度開診胸腔內科，首要目標瞄準東海岸盛行率較高的結核病，希望能讓首發率降低，對無症狀的潛伏期結核病同時展開宣導；專精結核防治的胸腔內科院長王蘭福接受媒體訪問時說，「我來成功看診就是希望讓民眾就醫便利，這是提高肺結核防治率最重要的一步！」

台東縣成功區域醫療再提升　3月起增加牙科及胸腔內科專科診次

台東縣成功區域醫療再提升　3月起增加牙科及胸腔內科專科診次

獨／廢輪胎丟砸清潔員！機車行鐵門拉下避風頭

獨／廢輪胎丟砸清潔員！機車行鐵門拉下避風頭

台東全縣26隻比特犬未絕育　飼主最高罰25萬

台東全縣26隻比特犬未絕育　飼主最高罰25萬

台東衛生局將辦7場次「營業衛生人員講習」

台東衛生局將辦7場次「營業衛生人員講習」

關鍵字：

永續方舟館環保局台東

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面