雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館　借鏡經營模式

▲雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東第一座以環境保護為主題的教育空間「永續方舟館」於今年2月開放以來，獲得在地鄉親、團體及各機關學校等各界好評，也受到雲林縣環保局青睞。2日並由秘書沈淑妧率團前來永續方舟館參觀考察。

台東縣政府表示，台東永續方舟館以「環境」、「生態」、「永續」3大主軸，提供數位互動的環境教育學習空間，以寓教於樂的方式讓大眾認識台東的環境問題、解決方式及保護成果，將知識化為行動，落實全齡環境教育學習的精神。

環保局指出，台東縣環境教育中心「永續方舟館」透過數位互動方式提供民眾開拓新知的環境教育學習體驗，展館內容豐富接軌國際及在地環境議題趨勢，提供中、英、日3種語言的自導式導覽體驗，更加入了創意思考、嶄新互動，用創新形式將環保概念推廣給民眾，在學習的過程中加入遊戲互動，加深民眾對環境保護及永續發展議題印象。

環保局進一步說明，台東永續方舟館開放預約以來，已有22場次登記申請，獲得入館參觀民眾及團體相當不錯反應，今日很歡迎雲林縣環境保護局特別組團前來取經參訪，這也是第一個外縣市預約的團體，並針對館舍營運規劃、數位化展覽策劃、環境教育課程活動等執行方式進行了解，盼借鏡環境教育設施場所經營模式，規畫未來環境教育數位化策略。