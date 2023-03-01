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台東縣成功區域醫療再提升　3月起增加牙科及胸腔內科專科診次

▲部東院長王蘭福(右)提供胸腔內科門診服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲部東院長王蘭福(右)提供胸腔內科門診服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升東海岸醫療服務量能，衛生福利部台東醫院成功分院自112年3月起新增胸腔內科門診及牙科診次，分別由部東院長王蘭福提供胸腔內科門診(結核病門診)服務，及由楊菁醫師開增牙科診次。

台東縣衛生局長孫國平說明，過去成功沿線僅有部東成功分院及長濱鄉衛生所各執登牙醫1位，牙科醫療資源較為缺乏，又部東成功分院牙醫師常須接受支援調派，每星期僅能提供3診次門診，為緩解此醫療困境，衛生局雖也特別調派長濱鄉衛生所牙醫師到成功鎮衛生所支援每周一天的看診，但仍無法全然滿足當地醫療需求，有幸日前順利招聘楊菁醫師成為台東牙醫生力軍，也期待借助楊醫生牙科專業醫學能力，解決在地醫療需求問題。

部東醫院指出，王蘭福院長自3月份起每周四上午9:00-12:00將提供胸腔內科之專長服務，另楊菁牙科醫師將於每周一、二、四全天提供在地化且長期性之牙科醫療服務，且牙科門診也由原每週3個診次增加至每週9個診次，門診時間表公告在醫院網站(https://www.tait.mohw.gov.tw/ck/index.php)，民眾若有就醫需求也可打電話方式(089-854748#201)詢問，並請民眾多加利用。

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胸腔內科牙科台東

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