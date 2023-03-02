「病人不動醫生動」部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核防治

▲部東院長王蘭福，首度在成功分院開診胸腔內科，鎖定肺結核防治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛福部台東醫院3月2日在成功分院首度開診胸腔內科，首要目標瞄準東海岸盛行率較高的結核病，希望能讓首發率降低，對無症狀的潛伏期結核病同時展開宣導；專精結核防治的胸腔內科院長王蘭福接受媒體訪問時說，「我來成功看診就是希望讓民眾就醫便利，這是提高肺結核防治率最重要的一步！」。

住在成功市區的江小姐上午前往成功分院看其他科別，一聽到胸腔內科進駐眉頭一開說，她先生氣喘多年，每個月都要跑台北複診，交通花費是其次，天氣變化就突然發作的壓力讓全家放不下心，現在分院開診終於不必長途奔波；另一位阿美族長輩候診的時候說，他同輩的友人檢查出肺結核之後同住的家人都要篩檢追蹤友人也按時吃藥，好在半年之後痊癒才終於放心。

部東院長王蘭福長年關注結核病動態，到任之後發覺台東縣肺結核發生率仍居高位，他舉例，2021年全國新案發生率落在每10萬人30位，但台東縣為44位遠高於平均數居全台第3高，也觀察到成功、長濱一帶民眾公衛知識普遍低落，親自帶了宣導海報讓護理師在候診長廊向民眾宣導。

王蘭福說，結核病3大特徵「發燒、咳嗽超過2星期、體重減輕」是提供給民眾的預警症狀，結核病潛伏期雖然能夠長達5年但並無傳染力，萬一發病只要按時服藥2周就能減低傳染恢復正常生活工作上班，醫療過程只需6~9個月按時服藥就能痊癒。