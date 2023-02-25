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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡明彥任國安局長　澳專家指比陳明通適合：台灣將成為情報分享國家

▲ 第26屆APEC經濟領袖會議代表團代表 國安會副秘書長蔡明彥、國發會主委陳美伶、外交部次長謝武樵、政務委員鄧振中▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

在前國安局長陳明通為學倫爭議請辭後，總統蔡英文任命外交部次長蔡明彥接任國安局長，創外交系統入主國安局首例，澳洲對中專家19日專文分析，蔡明彥看上去雖是情報技術的局外人，但在安全／情報方面能力更甚陳明通，這次的異動雖讓外界驚訝，但同時反映台灣為應對不斷升級的國安威脅，意圖在情報蒐集與共享模式出現改變。

蔡明彥擁有英國倫敦國王學院戰爭研究所博士學位，2017年更被任命為國安會副祕書長，可直接就國安問題向總統提出意見，2020年外派擔任駐歐盟兼比利時代表處代表，去年8月接任外交部政務次長，幾個月後即接任國安局長。蔡更曾任海基會顧問、陸委會諮詢委員，是資深對中議題專家。

對此，澳洲雪梨科技大學澳中關係研究所（UTS ACRI）研究員貝爾（Corey Lee Bell）直言，作為同樣顧慮中國議題的國家，台灣正在進行的情報改革不容小覷。而蔡英文看重蔡明彥的部分，正是他在外交方面的成果，蔡駐外期間，歐洲議會通過友台法案、外交部長吳釗燮與歐洲議會議員在布魯塞爾會晤、立陶宛更同意設立以「台灣」為名代表處、蔡英文也和捷克新任總統就對中議題通話。

而總統府副秘書長黃重諺在宣布蔡明彥接任國安局長時，除強調地區安全、國際戰略和安全政策等議題外，還提到蔡也要處理外交方面議題。貝爾指出，這可能看起來很突兀，但也反映出蔡政府正在嘗試改革國安局的業務。

蔡明彥2022年接受《BBC》專訪時曾提出「綜合威懾」概念，貝爾指出，這需要加強與其他民主國家在經濟、技術和外交等領域方面協作，但已經超過傳統國安範疇，需要蔡明彥發揮對地緣政治的廣泛經驗與洞察力。

貝爾表示，蔡政府應該是由烏俄戰爭角度切入，發現蔡明彥在歐洲人脈和聲譽具特別價值，台灣長期致力跟歐洲加強外交，中國也曾意圖從歐洲前蘇聯國家下手、以擴大自身影響力，隨著烏俄戰爭的出現，歐洲國家對中國不願譴責俄羅斯越來越憤怒，而立陶宛、捷克等國已辨識出中國所構成的威脅，並選擇與台灣加強連結。

貝爾指出，在蔡明彥正式就任國安局長後，台灣情報領域範圍也將擴大，國安議題成為一種以外交為主的新方式，作為同樣顧慮中國威脅議題的國家，台灣作為情報共享合作夥伴的價值不容忽視。

對於新的情報共享體系，貝爾直言，與台灣共享情報不僅能評估、阻止對台海和平的威脅，也可以了解中國滲透、網路攻擊、政治干預、媒體介入的手段，畢竟台灣一直以來都是目標。藉由情報的共享，其他國家能取得經驗教訓，台灣也可以成為應對網路威脅和訊息戰的佼佼者。
 

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