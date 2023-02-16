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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通「論文公版」引眾怒　徐巧芯曝光整起事件始末

▲▼台北市議員徐巧芯10日下午受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對前國安局局長陳明通強調林智堅沒抄襲余正煌論文，且自爆有給余正煌台大國發所的論文寫作「公版」。國民黨台北市議員徐巧芯15日還原事件始末，陳明通把論文需要的結構稍作說明後，交給余正煌把論文「骨頭」裡面的「肉」放進去，變成所謂的「公版」，提供給其他學生補更多的「肉」進去，但沒想到林智堅就是這麼不要臉，幾乎全抄余正煌的，所以才會演變成今日的抄襲風波。

徐巧芯昨日在直播中指出，余正煌當時工作忙，在寫論文上碰到一些問題，所以就去找陳明通。而當時陳明通在寫一份跟新竹有關的研究報告，該份報告中分為很多小項目，他就把原本要寫的題目拆分成兩小題，分給兩個學生。兩位學生在交互參考的情形下，形成了爆炸性的大抄襲。

徐巧芯說明，由於論文是大計畫拆成很多小題目給學生做，所以每篇的研究方法、研究架構等基本都一樣，甚至連文獻檢閱都不會相差太多。陳明通也因此想到一個辦法，就是他先寫份最簡單、最基本的公版，雖然比論文格式更詳細，但沒有到完全能作為一篇論文。最後，學生再把這「公版」上下組合排列起來，就能寫出不同的東西。

「陳明通請余正煌來做這件事情，公版寫的內容余正煌也有參與」，徐巧芯透露，不能說是余正煌抄襲陳明通，因為陳明通是老師，他寫了最基本的架構，然後請余正煌去補充其內容，變成「公版」以後再讓其他學生按照該內容發揮，直言「這當然就是抄襲余正煌！我不曉得還有沒有其他學生參與，只是余正煌確定有。」

徐巧芯表示，陳明通把論文需要的結構稍作說明後，交給余正煌把論文「骨頭」裡面的「肉」放進去，變成所謂的「公版」，提供給其他學生補更多的「肉」進去，但沒想到林智堅就是這麼不要臉，幾乎全抄余正煌的，所以才會演變成今日的抄襲風波。

徐巧芯進一步說明，其實余正煌知道陳明通要他做一個「公版」，如果不是林智堅硬要扯是余抄襲，或許余可能不會有這麼激烈的反應，「因為這可能很多學生都是這樣，坦白講就是一個陳明通所發起的共犯結構。」

徐巧芯坦言，這件事她其實知道很久了，本來沒有要說，是林智堅承認自己論文有瑕疵而不做訴願，所以才公開說明。陳明通是讓余正煌非常傷心的人，雖然林智堅和余正煌素不相識，但余始終認為陳是自己的老師，還是會覺得「真的要做到這樣嗎？」因此，過去這段時間才會不把所有事情公開，「他知道如果把所有事情都揭露，那最難堪的人會是陳明通。」

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