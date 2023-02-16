快訊／成績太爛遭國安局退訓！PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

▲周女因不滿遭國安局退訓，竟上PTT公開發文洩漏訓練中心主任、副主任的「本名、化名及階級資訊」。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

周女考取國安局特考前往受訓，受訓成績不及格遭廢止受訓資格，2020年憤而上PTT公務員板（PublicServan）發文，將國安局訓練中心主任、副主任本名與化名洩漏，被依法起訴。全案審理1年多，士林地院今（16日）依國家情報工作法中洩漏情報資訊罪，判處周女3年8月徒刑。。

2021年2月起訴指出，周女2018年5月遭退訓，上課期間曾接受「國家情報工作法」、「國家機密保護法」、「反情報工作應有之觀念與方法」等課程，也知悉國安局訓練中心主任、副主任屬情報人員，受訓時皆以化名介紹，依法不得洩漏身分。

而周女明知屬機密也宣誓保密被退訓後，卻在2020年10月PTT貼文說：「賀副主任會性騷擾文職女特考學員，如果女生長得像T像大姐頭，吃胖一點就不會摸」等字句。

她於偵查中解釋，是因為在2020年10月間上網看到有網友請益，考上國安局受訓時要注意什麼，才留言提醒剛考上還沒受訓的學員要注意，故將訓練中心主任、副主任的「本名、化名及階級資訊」公布，否認有洩密行為。

士林地院審理期間，考量到該案事涉情工法，依法未公開審理。2021年5月周女在親友與委任律師陪同下從台中北上出庭，高挑且長相清秀的她，身穿黑色花邊上衣及黑底白點長裙，看起來相當高雅，首次開庭經30分鐘審理，她步出庭外眼神相當疲憊，一旁親友更立刻上前關心狀況。

庭後，周女有些不悅說「這些化名資訊，上網都可以查得到啊...」周女親友則向記者抱怨，「我真的不懂，懂點法律知識的人都知道這不該被起訴啊，這麼重的刑責，感覺就是檢察官受到背後壓力才這樣的...。」周女親友更吐心聲，「本來很支持台灣法律，但經過這次後真的支持不起來...」並直言批根本是國家暴力。

根據國家情報工作法，若曝光情報人員，讓工作難以執行，甚至有生命危險，可處7年以上重刑，而該案從起訴到宣判約1年9個月，今（16日）士林地方法院宣判，依違反國家情報工作法之洩漏情報資訊罪，判處周女3年8月徒刑。判決理由尚待公佈。