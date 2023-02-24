快訊／林宅血案新事證！　「三0七會報」曝警總包庇兇嫌、干預調查

▲三〇七指導會報編組及指導管制系統表。（圖／監察院提供，點圖放大）



記者杜冠霖／台北報導

民國69年2月28日，台灣發生一起滅門血案，時任台灣省議員林義雄住宅遭歹徒闖入行兇，林母以及一對雙胞胎女兒被刺殺身亡、長女林奐均也受重傷，但案情高懸43年、至今仍找不到真兇。監察院24日公布最新調查報告，當時國民黨政府情治單位組成「三O七會報」曝光，資料顯示，警總不僅干預司法偵查，更操弄媒體包庇兇嫌，栽贓兇案為黨外人士所為。

關於「林義雄宅血案」，事件發生於民國69年2月28日，位於北市信義路三段31巷16號的林宅遭侵入，兇嫌對林義雄的母親及3位女兒行兇，造成3死1重傷的滅門慘劇。林宅血案發生迄今已將屆43年，其間曾由監察院、北市府、刑事警察局、臺灣高等檢察署等機關主責調查，仍未能突破。

監委蔡崇義、范巽綠24日提出「林宅血案結案報告」，指出警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等六項重大違失，另提出五項應繼續追查事項，糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。

根據調查報告顯示， 依當時《台灣地區戒嚴時期軍法機關自行審判及交法院審判案件劃分辦法》，林宅血案應由檢警偵辦，過去政府宣稱林宅血案是由刑事局「撥雲專案」小組主責；但調查發現，案發後1周國安局長王永澍指示警總等情治系統組成「三○七會報」，指揮刑事局「撥雲專案」進行偵查。

而調查報告顯示，「三○七會報」始終排除軍方或情治人員涉案，宣稱血案是「陰謀分子內部報復」及「國際幕後操縱」，並以「清查黨外陰謀分子」名義，全面監控異議人士及其家屬。但監察院依解密文件顯示，69年4月8日國安局上呈時任總統蔣經國的「日報」指出「美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案」。

日報內容指出，兇手可能是「鷹派軍方人物」所為，目的在嚇阻黨外活動、全面掌控及引發衝突，以乘亂奪權。也就是三○七會報所謂「黨外主導的政治謀殺」的偵辦方向，是情治系統刻意誤導。

而林宅血案懸而未破，過去政府辯稱現場因救人及關心人士進入受到破壞、兇手未留下跡證云云；但監察院調查發現「三○七會報」處處阻撓專案小組，包含：

第一、倖存者林奐均及目擊證人詳細描述兇手外貌，偵辦人員多次建議公布兇嫌模擬畫像及特徵，配合破案獎金鼓勵民眾檢舉，但「三○七會報」不願裁示公布。

第二、當時警總監聽林宅，錄得兇嫌於案發後自林宅撥打2通電話，第1通於13時10分撥打104查號台詢問金琴餐廳電話，第2通於13時12分撥打至金琴餐廳找「王春風（發）」，未待對方接聽，於8秒後掛斷電話。

然而，對此重要事證，3月8日國安局對專案人員稱「錄音帶已沖掉」、沒有聲音可以辨識，但3月10日警總內部會議紀錄記載，電監處回報林宅監聽錄音帶「已全部保留」。調查報告顯示，情治系統更有意阻撓專案小組公布兇嫌聲音。

第三、專案小組擬前往金琴餐廳扣押點餐單及簽帳單，由指紋逐一清查現場人員，但請示3天後才獲准，相關單據已遭銷毀。

第四、情治系統拒絕揭露監聽錄音、兇嫌圖像等重要證據，卻指示專案小組對「化名」之「王春ㄈㄥ」花費大量人力清查比對，警總又在血案發生後第12天宣布將破案獎金提高為500萬元，誤導社會氛圍。

第五、宣稱「兇手不熟悉人體骨骼結構，非有經驗之兇手」，事實上依鑑識專家及現場狀況，兇手有預謀，而且非常專業。

調查報告也顯示，當時情治單位操弄媒體： 過去有認為林宅血案因媒體披露詳細案情，致各界因立場不同，各自解讀。包含聯合報社論、中華日報等，不斷釋出「黨外主導政治謀殺」訊息，包含現任立法院長游錫堃也被影射，後因有充分不在場證明作罷。

且林奐均明明多次回應不認識兇手，但多家媒體仍宣稱「林奐均見過甚至認識兇手」，情治機關也一再強調林奐均案發前見過兇手，誤導民眾及輿論方向。

調查報告也指出，情治單位涉包庇犯嫌： 林宅血案發生前，臺北、高雄美麗島服務處、黨外人士黃信介、周平德住處及黨外活動遭到多起暴力打砸，當時情治機關指稱是「黨外的苦肉計」。

但依照當時解密文件，「撥雲專案」檢送黑道首惡戴○○涉及上開黨外打砸事件的秘密錄音及情資，研判戴某可能也涉入林宅血案，三○七會報隨即在警總的要求下，指示交由警總查證，事後不了了之。

報告顯示，情治系統更利用黑道制裁異議人士。當時「三○七會報」宣稱將黑道分子列為全面清查對象，但監察院調閱國安局69年解密檔案，發現當時警總未將竹聯幫或陳啟禮等不良分子列為清查對象，且利用取締流氓的職權，對多名黑道要角「轉化運用」控制社會，檔案中還記載情治人員為黑幫圍事、接受招待的共生關係。

調查結論指出，雖無直接證據可證明情治人員涉案，但當時林宅在警總天羅地網嚴密監控下發生血案，以常理判斷，若非情治單位執行或默使其發生，豈有可能成事？且警總等情治單位組成「三O七會報」指揮司法偵查，一再誤導偵查，又假偵辦刑案之名，非法監控異議人士及其家屬。



