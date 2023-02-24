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林宅血案專業殺手所為！軍方鷹派涉重嫌　監委認「1證據」是破案關鍵

▲▼三〇七指導會報編組及指導管制系統表。（圖／監察院提供）

▲三〇七指導會報編組及指導管制系統表。（圖／監察院提供）

記者杜冠霖／台北報導

1980年2月28日，台灣發生一起滅門血案，時任台灣省議員林義雄住宅遭歹徒闖入行兇，林母以及一對雙胞胎女兒被刺殺身亡、長女林奐均也受重傷，案情高懸43年至今仍找不到真兇。監院24日公布最新調查，當時國民黨政府情治單位組成「三O七會報」曝光，資料顯示，案件是專業殺手所為，並非國民黨政府所稱非專業人士，犯嫌更直指軍方鷹派人士。

關於「林義雄宅血案」，事件發生於民國69年2月28日，位於北市信義路三段31巷16號的林宅遭侵入，兇嫌對林義雄的母親及3位女兒行兇，造成3死1重傷的滅門慘劇。林宅血案發生迄今已將屆40年，其間曾由監察院、北市府、刑事警察局、臺灣高等檢察署等機關主責調查，仍未能突破。

監委蔡崇義、范巽綠24日提出「林宅血案結案報告」，指出警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等六項重大違失，另提出五項應繼續追查事項，糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。

而對於可能犯嫌，國民黨政府當時宣稱「兇手不熟悉人體骨骼結構，非有經驗之兇手」，事實上依鑑識專家及現場狀況，兇手有預謀，而且非常專業。

調查發現，兇手把現場兇刀血衣幾乎全部帶走，受害兩姐妹只有背部一刀，刀痕位置幾乎分毫不差。且受害者腳邊有放「腳尾錢」、還用棉被蓋住，這些都是專業殺手所為。

而調查報告顯示，「三○七會報」始終排除軍方或情治人員涉案，宣稱血案是「陰謀分子內部報復」及「國際幕後操縱」，並以「清查黨外陰謀分子」名義，全面監控異議人士及其家屬。然而監察院依解密文件顯示，69年4月8日國安局上呈時任總統蔣經國的「日報」指出「美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案」。

日報內容指出，兇手可能是「鷹派軍方人物」所為，目的在嚇阻黨外活動、全面掌控及引發衝突，以乘亂奪權。也就是三○七會報所謂「黨外主導的政治謀殺」的偵辦方向，是情治系統刻意誤導。

調查報告更指出，林宅血案發生前，台北、高雄美麗島服務處、黨外人士黃信介、周平德住處及黨外活動遭到多起暴力打砸，當時情治機關指稱是「黨外的苦肉計」。

然而，依解密文件，「撥雲專案」檢送黑道首惡戴○○涉及上開黨外打砸事件的秘密錄音及情資，研判戴某可能也涉入林宅血案，三○七會報隨即在警總的要求下，指示交由警總查證，事後卻不了了之。

調查報告顯示，警總情治單位多重釋放不實訊息，操弄媒體，包含聯合報社論、中華日報等，不斷釋出「黨外主導政治謀殺」訊息，包含現任立法院長游錫堃、「大鬍子」家博都被影射，後因有充分不在場證明作罷。

當時媒體大幅報導鄰居目擊「大鬍子」家博於案發時在林宅門口徘徊及進入林宅，然而，警總早已監聽知悉家博於案發日中午自國際學舍打電話到林宅與雙胞胎姐妹聊天，監聽紀錄記載約談了10幾分鐘，約11時55分左右說完，不可能至林宅犯案。但警總卻隱匿關鍵電話，顯然有意誤導民眾及辦案人員認為「大鬍子家博」涉有重嫌。

情治單位更結合媒體宣稱「林義雄羈押時出賣他人引來殺機」，然而林義雄不但未與偵查機關合作，還因不配合而遭受警總殘酷的刑求，有明確的事證。

監委蔡崇義表示，命案現場有可疑指紋12枚，但其中1枚指紋未比對出相符者，若以現代科技繼續追查，「應該只要幾分鐘就比對出來了」，這也是破案的一絲希望。但蔡坦言，案發至今已時隔43年，證物保存情況也是大問題。

監委范巽綠指出，這起案件調查好像在歷史迷霧中尋找真相，每一個發現都是從殘缺不缺的檔案找出蛛絲馬跡，這裡頭明顯看到，明明該有刑警大隊指揮偵辦，但所有偵辦作為完全違反專業，譬如公佈兇嫌畫像、錄音帶、扣留單據等都沒有發生，一切就是因為「三0七會報」，用情治單位主導一切案情，決定如何偵辦後再報給國安局。

范巽綠表示，相關會議開了73次，卻少了其中10次會議紀錄，撥雲專案小組召開134次會議，卻只有其中10次會議紀錄，相關作為完全違反專業，主導單位就是來自警總的「三0七會報」，但很多歷史資料都無法找到。

蔡崇義、范巽綠表示，本次調查是重新過濾分析情治機關的解密檔案、訪談相關人士、專案學者及當年辦案人員。但因受限於辦案時限及檔案追查困難，故提出以下5點應繼續追查事項：

一、監聽電話概要表及錄音譯文何以隱匿家博與雙胞胎姐妹聊天的關鍵紀錄？是何人指示？

二、依解密之檔案，警總已保留當日監聽錄音帶，則關鍵錄音帶是否仍存在？誰指示不能播放關鍵的兇嫌「聲音」？如不存在，為何要「沖掉」？誰下令「沖掉」？

三、竹聯幫要角柳茂川回憶錄指稱林宅血案為情治系統指示陳啟禮所為。解密檔案又發現情治系統長期利用黑道分子施暴黨外人士，與林宅血案有無關連？真相如何？

四、外界盛傳林義雄曾批評國民黨是「叛亂團體」，觸怒統治階級，加上血案前一日林義雄在家人及辯護律師接見後，傳出林義雄遭刑求之訊息，因相關說法有明確的事證可稽，林宅血案是否為情治系統為報復刑求訊息遭外洩？真相有待釐清。

五、案發後命案現場採得可疑指紋12枚，迄今仍有1枚指紋未比對出相符者，應以現代科技繼續追查。

至於調查該份報告是否有詢問過林義雄，蔡崇義坦言，林義雄身體很不好，而且也那麼久了，林義雄僅回覆「你們已經問了我不知道多少遍，只要告訴我兇手是誰。」

蔡崇義表示，調查該案並不是為了林義雄、是為了國家不再犯同樣的錯，尊重林先生，本來約好去探望他、告訴他事情始末，但他表示不想再觸及這些事情，希望等到確認兇嫌是誰再告訴他，因此尊重他的意見，並未再打擾。


 

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