張元斌中將升任國安局副局長　將協助整合國安團隊科技資源

▲國安局副局長張元斌。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

國安局人事變動，據了解，新任國安局長蔡明彥為因應當前國內外安全情勢以及任務需要，昨（16日）已核定由原科技中心主任張元斌中將接替劉復興，擔任國安局副局長。

張元斌為中央大學資訊管理研究所博士，具備資訊研發、資訊安全管理及科情政策規劃等專業背景，且自中尉即奉派國安局服務，任職科技單位長達30餘年。

張元斌未來任務重點，在於協助國安局整合國安團隊科技資源，傾力應對各類安全威脅與挑戰。