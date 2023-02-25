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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳蔡英文8月將訪美？　外交部否認：皆屬揣測

▲▼總統蔡英文抵達美國紐約。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文2019年率團訪問拉丁美洲友邦，回程過境美國紐約。（資料照／蔡英文臉書）

實習記者李密／台北報導

近日傳出總統蔡英文將訪美，日媒《產經新聞》更報導蔡英文於8月以前有望出訪，且目前正與美方進行細部協調。對此，外交部25日回應，相關說法、報導皆屬揣測，與事實不符，若總統有出訪具體規畫，總統府、外交部會主動對外說明，呼籲各界應善盡查證的責任。

▲總統蔡英文出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲傳總統蔡英文將訪美。（資料照／記者林敬旻攝）

日本媒體《產經新聞》25日引述多位台灣人士消息指出，蔡英文可能於今年8月以前訪美，且目前有3個訪美方案，分別為到母校康乃爾大學演講、參加美國智庫所舉辦的論壇，或出席預定於8月舉辦的巴拉圭總統就職典禮，並「路過」參訪美國。但因擔心觸怒北京，仍在考慮具體時間與形式。

對此，外交部回應，近日若干特定政黨人士、名嘴或媒體報導蔡英文將在近期訪美，進行校園公開演說，並揣測各種可能節目規畫等。外交部鄭重澄清，這些說法或報導都屬揣測，且與事實不符。

外交部指出，蔡英文上任後已多次出訪並過境美國，最近一次是在2019年7月率團訪問拉丁美洲友邦，並在去程、返程分別過境美國紐約及丹佛，獲得美方提供高規格禮遇接待，也創下許多良好先例。

外交部強調，安排高層出訪一向是外交部重點工作，如果有總統出訪的具體規畫，總統府及外交部會適時主動對外說明。呼籲各界勿過度揣測，並應善盡查證的責任。

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