228蔡英文推「這三部電影」　網友譏：那個年代不知有沒有蛋荒

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

二二八和平紀念日將至，總統蔡英文25日表示，電影是記憶歷史的方式之一，她想邀請大家週末走進影廳或使用串流平台，觀看《悲情城市》、《天馬茶房》、《流麻溝十五號》三部電影，了解台灣的歷史，記住這塊土地的故事，一起守護得來不易的民主自由。不過，卻有網友留言開嗆，「那個年代不知有沒有蛋荒」，引發熱議。

蔡英文今日透過臉書發文說明，電影《悲情城市》近來透過數位修復，重新在影廳上映；《天馬茶房》也已經可以在串流平台上觀賞，它們用不同的故事，詮釋過去二二八的歷史。另外，《流麻溝十五號》在部分影廳也還看得到，則是講述白色恐怖時期的女性政治犯。

「除了書籍、博物館、紀念館，電影也是記憶歷史的方式之一。」蔡英文指出，她想在這個週末邀請大家走進影廳或使用串流平台，了解台灣的歷史，記住這塊土地的故事，一起守護得來不易的民主自由。

對於該篇貼文，有網友留言回應「小英總統加油！我覺得年輕人需要看電影，了解一下台灣的歷史，以前的228 歷史太恐怖了，大家都要了解以前跟現在，現在的台灣是自由民主國家，台灣人已經很幸福了」、「悲情城市是台灣人必看的電影」。

不過，也有網友留言開嗆「白色恐怖沒有缺蛋、缺水、缺藥、缺電、缺雞腿還要恐怖」、「那個年代不知有沒有蛋荒」。