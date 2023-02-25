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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首進立院施政報告！　陳建仁：感謝蔡英文信任與託付

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁24日首次至立院施政報告並備詢，25日於臉書發文表示，未來將以「強韌經濟、永續發展」、「溫暖家園、貼心照顧」、「守護台灣、立足世界」三個面相，讓台灣繼續成為民主自由的台灣、被世界看見的台灣，推動轉型正義、堅守台海和平安全。另外，他也感謝總統蔡英文的信任與託付，以及前行政院長林全、賴清德、蘇貞昌為台灣的壯大奠定基礎，讓他能順利接棒，帶領行政團隊，持續為台灣的福祉努力。

陳建仁今日在臉書發文說，昨天是他就任行政院長以來，第一次在立法院向立法院委員們與國人同胞，進行施政方針報告。首先，他要感謝蔡英文的信任與託付，由他接續擔任起行政院院長這個重擔，有這個機會可以回饋自身能力，回報國家栽培，為人民做事、為國家服務。備感責任重大，一定會秉持「行公義，好憐憫，常存謙卑的心」的信念全力以赴。

陳建仁透露，他要再次感謝在他之前的三位行政院長，包括林全、 賴清德、 蘇貞昌，他們戮力執行蔡英文的國家願景擘畫，為台灣的壯大奠定基礎，讓他能順利接棒，帶領行政團隊，持續為台灣的福祉做努力。

陳建仁指出，蔡英文領導國家6年來，持續帶領台灣往正確方向大步邁進，從經濟發展到人民照顧、從國家主權到國際地位，都有長足的進步。即便這幾年來受到疫情的衝擊，也因為台灣全體國人團結一致、齊心防疫，讓台灣這幾年經濟成長創歷史新高，得以讓政府為大家加薪、減稅、增福利，且年年歲入歲出有賸餘。

陳建仁表示，行政院在上月12日將「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」送交立法院，更在本月21日獲得三讀通過並於23日提出「疫後特別預算案」，期待立院能夠全力支持，讓台灣這幾年的經濟成長得以全民共享，且有助於疫後復甦、加強經濟與社會韌性發展。

而在未來的施政方針上，陳建仁表示，他將以「強韌經濟、永續發展」、「溫暖家園、貼心照顧」、「守護台灣、立足世界」三個面相，分別從經濟發展、產業轉型、照顧農漁產業、環境永續發展、社會照顧體系、守護社會治安、道安、資安，保障人民生活、強化社會安全網，以及持續就長照體系、少子女化對策上的因應，穩定物價、體貼弱勢、致力推行多元居住方案、以及減輕通勤族壓力、縮短城際運輸落差，持續精進教育革新、厚實文化實力、推動多元族群文化延續，讓台灣繼續成為民主自由的台灣、被世界看見的台灣，推動轉型正義、堅守台海和平安全。

陳建仁強調，未來的台灣仍將迎接各項挑戰，除了用團結力量度過百年大疫，更需要用團結力量面對接下來的種種挑戰，「我也將帶領行政團隊，全力以赴、守護國家、建設家園，與全體國民、不分黨派，一同打造一個堅韌溫暖的台灣，願慈愛與誠實，彼此相遇；公義和平安，彼此相親。」

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