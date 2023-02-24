華府會談促蔡英文訪美行？　吳釗燮：照慣例做安排跟建議

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

華府閉門會議談什麼？　吳釗燮這樣回

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 邱國正 吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正、外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁24日率閣員至立院報告並備質詢，外界關注外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄訪問華府成果，對於華府閉門會議內容，吳釗燮接受質詢時指出，會議內容依照雙方默契不對外說明。藍委曾銘宗也關注總統蔡英文今年是否會訪問華府？吳釗燮僅回應，「委員多慮了。」

吳釗燮和顧立雄21日前往華府，與美國副國務卿雪曼、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員閉門會談。陳建仁今率閣員至立院報告並備質詢，會前，吳釗燮面對媒體追問時不願多談，僅回應謝謝就快步走入議場。

而國民黨立委曾銘宗質詢時詢問華府閉門會議商議內容，吳釗燮僅回應，跟美方溝通無礙，也經常就關心議題做意見交換，會議內容依照雙方默契不對外說明。

對於蔡英文是否可能出訪華府？吳釗燮指出，總統出訪行程是外交重要一環，會依照總統府指示做規劃，至於是不是到華府委員過慮了，過境行程都會按照慣例做安排跟建議。

對於台美互動，民進黨立委許智傑則表示，不管是台灣官員到美國、還是美國官員到台灣，層級越來越高、越來越正式，對台灣主權是有幫助的，也希望台美關係越來越好，讓台灣在國際上的地位受到承認。

對於相關拜會行程是否影響台海安全，許智傑指出，兩岸緊張在所難免，台灣不刻意挑釁中國，中國也不該妨害台灣跟世界交朋友，希望中國克制自己，未來台中美關係要如何發展，中國也必須做一個適當調整。
 

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