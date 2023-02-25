日媒：蔡英文8月底前訪美！　「3可能方案」曝光

▲總統蔡英文2018年曾訪問巴拉圭參加總統就職典禮。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日媒《產兼新聞》報導，總統蔡英文將於8月以前有望出訪美國，當局目前正在與美方進行細部協調。而此次美國出訪若成行，將成為蔡英文政府外交成果的一大成就，同時也有望就此展現台美的緊密關係，而這也將是蔡英文2019年7月以來首次訪美。由於可以預期中國將會對此表示強烈反抗，因此台美雙方仍在協調具體的訪美時間與形式。

報導引述多名台灣政府內部關係人士報導，蔡英文已決定要在8月底前到訪美國。消息人士指出，目前共有3個訪美方案，第一個是由蔡英文的母校康乃爾大學以演講名義邀請她到美國，而過去前總統李登輝也曾於1995年到康乃爾大學演講。

▲蔡英文被爆可能在8月底前訪美。（圖／路透社）



第二個方案則是以參加美國智庫所舉辦的論壇為由，到訪美國。蔡英文近年曾線上參與美國智庫所舉辦的研討會，並發表演說。第三個方案則是出席預定8月舉辦的巴拉圭總統就職典禮，並「路過」參訪美國。巴拉圭是目前台灣14個邦交國中的其中之一，蔡英文早在2018年8月就曾經參加上一次的總統就職典禮。

不論最後是採取以上何種方案訪美，都將與美方政要舉行非公開會面。而在美中、兩岸關係持續惡化的情況下，蔡英文如果確定訪美，必然會引發中國大陸的激烈反彈。事實上，美國前眾議院長裴洛西2022年8月訪台時，共軍就曾在台海周遭舉行大規模軍演，蔡英文美國之行若成行，中國勢必會再祭出其他反彈手段。

外交部長吳釗燮21日訪美，與多名美國政府高官展開非官方會談，如今則被認為，蔡英文訪美也是秘密商討議題之一。民進黨內部人士則透露，「近來台灣海峽周遭軍事氛圍高漲，也讓許多人對於美國是否可以依靠而感到不安。一旦蔡英文總統順利訪美，將能夠確認美國足夠重視台灣，也能讓人安心。」