稱蔡英文訪美「追求歷史定位」　邱臣遠：希望不是為了民進黨2024

▲邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對日媒報導總統蔡英文確定８月前將訪問美國，且目前有３個方案，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（25日）表示，蔡英文卸任前確實會追求歷史定位，因此美國之行勢在必行，但希望蔡的美國行不是為了民進黨2024選舉，而是爭取台美關係實質進展。

《產經新聞》25日報導，蔡英文已決定8月底前訪美，且目前規劃3個方案，一是由蔡英文的母校康乃爾大學以演講名義邀請、二是以參加美國智庫所舉辦的論壇為由、三則為出席8月友邦巴拉圭舉辦的總統就職典禮時，以「路過」方式參訪美國。

針對該篇日媒報導，邱臣遠表示，蔡英文卸任前確實會追求歷史定位，因此美國之行勢在必行，而這從駐美代表蕭美琴回國、外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄訪美等，看得出是在對後續蔡出訪做前置作業。

邱臣遠說，希望蔡英文美國行不是為了民進黨2024選舉造勢跟利益，而是向美表達我方立場，爭取台美關係實質進展，包含台美21世紀倡議早收清單、與美的自由貿易協定（FTA）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等；另外美國能否在軍事援助與軍購部分實質協助，包含美國通過《國防授權法》，相關無償軍援、武器採購加速，都是蔡需要向美爭取的權益。

對於蔡英文可能訪美，邱臣遠也強調我方得做好緊急應變措施；去年美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，造成台海中線喪失、共機頻擾台、對岸經濟制裁等，受損都是我國第一線中小企業、農漁民，因此如果蔡8月確定訪美，中共勢必進行一連串反制，總統府與國安單位應做好情勢預判、應變措施。

邱臣遠說，目前美中台情勢複雜，資訊掌握避免情勢誤判是最高指導原則，而為了兩岸和平、台灣自主，蔡政府須建立與對岸的交流管道，並維持正常互動，以免情勢誤判。

不過稍早外交部表示，近日若干特定政黨人士、名嘴或媒體報導，蔡英文將在近期訪問美國，進行校園公開演說，並揣測各種可能節目規畫等，外交部鄭重澄清，這些說法或報導都屬揣測，且與事實不符。