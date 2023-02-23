蔡英文傳將訪美國　官員揭「時機成熟就成行」

▲外界傳蔡英文將訪美國。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄於美國時間21日前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，進行美台高層國安對話，針對總統蔡英文是否將要訪美，涉外官員則說，「只要時機成熟，就會成行」。

《中央社》在會場拍到總統府副秘書長黃重諺，讓各界聯想是否與蔡英文訪美有關，外交部發言人劉永健21日在例行記者會指出，安排高層出訪一向是外交部重點工作，如果有具體規劃，總統府與外交部都會適時、主動對外說明。

根據《聯合報》報導，一名涉外官員則表示，蔡英文是否將到訪美國，都會視美台默契而定，「只要時機成熟，就會成行」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）



根據本站先前報導《台美重大突破！ 斷交後首次台灣外長進華府地區》，吳釗燮與顧立雄於美國時間21日上午接近10點左右，在駐美代表蕭美琴陪同下，抵達位於維吉尼亞州的AIT華盛頓總部，與美方高層舉行閉門對話，此行是繼1979年美國與中華民國斷交後，首度有台灣的外交部長踏進美國華盛頓地區，也是在2018年美國通過《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）後一大突破。

台美間長期有許多雙邊對話機制，而高層會談也是行之有年，但在雙方默契下向來高度保密，此次會議卻透過英國《金融時報》事先披露訊息，時值本月間諜氣球事件加劇美中之間的緊張關係，以及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中共最高外交官王毅在慕尼黑安全會議期間進行會面之際，時間點敏感，相當耐人尋味。