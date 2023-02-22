台美重大突破！　斷交後首次台灣外長進華府地區

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄於美國時間21日前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員就國安議題舉行會談。根據《中央社》拍攝到會議結束後兩人在總部的照片，可以看到總統府副秘書長黃重諺也入鏡，吳釗燮、顧立雄則是對媒體揮手致意，神情輕鬆自在。

吳釗燮與顧立雄於美國時間21日上午接近10點左右，在駐美代表蕭美琴陪同下，抵達位於維吉尼亞州的AIT華盛頓總部，與美方高層舉行閉門對話。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、AIT台北辦事處長孫曉雅也抵達現場。

值得注意的是，此行是繼1979年美國與中華民國斷交後，首度有台灣的外交部長踏進美國華盛頓地區，也是在2018年美國通過《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）後一大突破，該法案開放美國所有層級官員訪台，明定台灣官員可以「受尊重」的形式訪問美國，與包括國務院、國防部在內的華府各級官員會見。

此外，台美間長期以往有許多雙邊對話機制，溝通管道順暢密切，而高層會談也是行之有年，但在雙方默契下向來高度保密，不對外透露細節，此次會議卻透過英國《金融時報》事先披露訊息，時值本月間諜氣球事件加劇美中之間的緊張關係，以及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中共最高外交官王毅在慕尼黑安全會議期間進行會面之際，時間點敏感，相當耐人尋味。