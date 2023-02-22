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竹山工業區汙水下水道月初簽約動工　廠商作業和地方環境解大患

▲竹山工業區廢水將以專管納入水資中心處理。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲竹山工業區廢水將以專管納入水資中心處理。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山工業區汙水下水道興建工程在地方中央合力下爭取到1.2億元經費，於2月1日簽約後，由南投縣政府與工業區管理中心分頭動工各自負責的工業區內外管路工程，縣府指出，完成後可望徹底解決工業區廠商長期難以妥善處理汙水的難題。

竹山工業區上月31日舉辦新春團拜，由竹山工業區廠商協進會理事長謝祝生主持，包括縣長許淑華與前縣長林明溱，以及經濟部工業局中區工業區管理處執行長劉培毅、中華民國工業區廠商聯合會副理事長董正宗、南崗廠協會理事長粘清泉及雲林科技工業區、豐田工業區廠協理事長、聯誼會幹部、合作金庫、台灣中小企銀、台中商銀代表也都出席。

▲竹山工業區汙水處理下水道專線於2月簽約動工。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山工業區汙水處理下水道專線於2月簽約動工。（圖／南投縣政府提供）

劉培毅席間致詞證實，備受竹山工業區廠商關注的汙水下水道系統興設工程，已獲列前瞻計畫並核定1.2億元補助；林明溱也說，竹山工業區長期缺乏汙水下水道系統，廠商無法妥善去化汙水，雖然工業區內建設屬經濟部權責，他在縣長任內依舊與同仁努力提報興設工業區汙水下水道，同時以專線管路連接到竹山水資源處理中心的計畫，如今總算有成果，感到很欣慰。

許淑華指出，她擔任立委時也全力協調經濟部提撥經費，未來工業區汙水與一般家戶的雨汙水系統將分開，並經竹山水資源中心最妥善處理，直到無汙染之虞才會將尾水排放；而工業區廠商提供上千個在地就業機會，縣府會全力協助改善各項有助提升產銷競爭力的公共建設。

謝祝生說，竹山工業區汙水下水道興建動工是縣府、立委和中央經濟部共同合作努力的成果，造福工業區廠商，也維護竹山在地環境，所有廠商都由衷感謝。

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