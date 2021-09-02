把110當「趕人專線」　房東17次檢舉房客開賭場吃官司

▲呂姓男子涉嫌匿名打110報案專線誣指被害人經營職業賭場，被市警四分局循線拘提到案，依誣告罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區1名呂姓男子，僅因出租處擺麻將桌，懷疑房客經營賭業賭場及違反防疫規定，怕波及自身，竟17次打110報警檢舉房客經營職業賭場，市警四分局屢次皆未發現不法，經深入追查，查出呂姓房東惡行，持拘票將他拘提到案，訊後依誣告罪嫌送辦。

台南市警四分局因應防制拒絕及推諉受理報案措施，定期實施分析報案狀況與檢討，以精進相關受理民眾報案的因應作為，案經分析發現一起疑似違反正常報案的狀況，隨即開案調查而發現該起涉及誣告罪嫌案件。

警方調查自今年5月初起至今，多次接獲110專線檢舉，安平區國平路某大樓1樓處有人開設職業賭場，聚眾賭博且未遵守防疫規定，線上巡邏員警到場查處後，均未有發現違法情事，甚至有時前往發現無人在家；惟期間持續接獲檢舉高達17次之多，且檢舉方式皆為公共電話反映，報案人亦未留明確資料，已非屬正常報案所應有之情形，調查小組為釐清事實恐有隱情，即著手調查報案動機。

四分局專案小組經探察確實未發現有檢舉情事後，經聯繫被檢舉人了解情形，被檢舉人稱未與人結怨，不知為何會長期遭不明人士報案騷擾，雖警方前來皆配合入內查看，也查無不法事證，惟也造成困擾，並遭周邊鄰家口舌議論，亦正式對檢舉人提出誣告告訴。

四分局調閱報案時間及地點循線調查，發現為一呂姓民眾（51歲）所為，因依法通知其前來說明皆未到場，即於9月1日向台南地檢署聲請拘票獲核發後，於1日下午2時許，前往呂嫌在安平區的住處拘提，呂嫌見警方持拘票前來當場嚇傻，不知事態為何如此嚴重，只能乖乖跟隨警方回去配合調查。

經警方調查發現呂嫌原來為被檢舉人租處屋主，因承租給屋客曾發現屋內擺放麻將桌，以為有聚眾賭博之嫌疑，即每次經在未經證實之下檢舉有聚眾賭博情事，還懷疑違反防疫規定而連續報案，一直報案到警方發現有異狀，主動反向偵處調查通知呂姓屋主時，他才停止該報案行徑。

警方調查呂姓報案人是否因發現有檢舉內容而報案，呂嫌卻推稱皆不知道，只是感覺裡面人多，應該就會有賭博與違反防疫規定，因擔心波及他屋主，就持續撥打110專線檢舉。警方當場斥責呂嫌在未經查證下意圖使他人受刑事懲戒之心態可議，且浪費社會資源，使警方疲於奔命，110專線更不是個人「趕房客專線」，呂嫌始向警方道歉，並稱下次不再犯錯，全案偵訊後依誣告罪嫌移請台南地檢署偵辦。

四分局長甘炎民表示，報案專線是提供民眾發生緊急危難時撥打的求助電話，不僅是24小時受理，亦將立即派遣線上警力迅速到場處理，由於第四分局轄內治安、交通報案量大，線上巡邏警力皆戰戰競競，用心處理每一件檢舉案件，以維護轄區治安交通安全，希望民眾勿因一己私心，任意撥打110專線，不僅徒增浪費社會資源，影響真正需要警方協助之民眾外，更會讓自己違反法令挨告或觸法，得不償失。

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