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屏東號誌維修免費叩應　守護交通安全需要大家

▲交通號誌故障，0800033110免付費通報交通隊專線 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲交通號誌故障，0800033110免付費通報交通隊專線 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

路口交通號誌與用路人行車安全息息相關，避免號誌威脅交通安全，屏東縣政府警察局於縣內重要道路號誌箱張貼號誌搶修免費專線0800033110，籲請民眾發現交通號誌故障請立即與該局交通隊連絡，並提醒在號誌尚未修復前，請按無號誌路口規則行駛，以維持行車安全。

▲交通號誌故障，0800033110免付費通報交通隊專線 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲交通號誌故障，0800033110免付費通報交通隊專線 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

「紅燈停，綠燈行」，交通號誌將道路通行權指定給車輛駕駛人與行人，凸顯其重要性。

為維護縣內各路口號誌妥善運行，縣警局除各由外勤單位平時藉由巡邏勤務加強巡查號誌運作外，也建置緊急搶修及通報機制，民眾如遇路口號誌故障，除了撥打110，更提供免付費專線0800033110通報交通隊，將立即派遣維修小組前往改善修復。

為使號誌搶修專線顯而易見，該局另製作號誌搶修專線免費通報的海報，廣設於縣內各重要路口號誌箱，高辨識度的海報上同時具有行人優先行、遠離酒駕及騎乘機車配戴安全帽等活潑生動的交通安全宣導圖像，吸引民眾注意，讓路口號誌箱亦可作為提醒用路人正確的交通安全觀念用途。

縣警局長李文章相當重視轄內的交通狀況，號誌故障通報關係著民眾交通安全；警力有限，民力無窮，希望民眾能發揮愛護屏東縣的精神，一旦發現號誌故障，立即透過報修管道，以降低車禍事故發生的危險性，確保用路人行的安全。

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