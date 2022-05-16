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竹山工業區廢水問題難解　投縣府決議專管納水資源中心處理

▲南投縣政府指竹山工業區廢水將以專管納入水資中心處理（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府指竹山工業區廢水將以專管納入水資中心處理（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山水資源回收中心已於今年3月動工興建，但是否將竹山工業區廢污水納管處理，相關單位和廠商過去2年多一直沒有定案；南投縣長林明溱日前偕同立委許淑華於縣府召開研商會議，最後決議將以專用管線方式，將工業區污水納入水資中心做處理，至於水資中心的後續營運維護管理，林明溱也同意由縣政府執行。

縣府13日邀集營建署及其中區分處、經濟部工業局、工業區服務中心及竹山工業區廠商廠商協進會、中華民國工業區廠商聯合會等單位代表30多人與會研商；經各方討論並充分表達意見後，都同意以專管將工業區廢污水接管至水資中心再處理，並在水資中心第二期用地旁，興建工業區事業廢水進流前的化學混凝沉降處理系統等設施，相關接管及處理系統總經費約需3145萬元，將由工業局爭取前瞻計畫經費因應。

▲南投縣政府指竹山工業區廢水將以專管納入水資中心處理。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，不採共管而採專管方式來納管，除可將工業廢水與民生污水分開處理，水質水量也容易掌控，對於異常水質來源的分辨及後續追蹤控管，才能更明確；至於竹山水資源回收中心新建工程第一期統包工程後的後續營運管理及維護，林明溱承諾由縣政府來做營運，相關經費會再作研商因應，許淑華也表示，相關工程經費將申請前瞻計畫預算經費，她會在立法院督促協助爭取，讓此納管計畫早日順利完工。

營建署副處長於望聖表示，並不反對廢水納管處理，但因工業區排放廢水可能含有重金屬或化學物質，不像民生污水單純，仍建議以專管方式，並先經處理後才能納入水資源中心和一般民生用水作處理，未來若有異常水質事件，也可更容易釐清責任歸屬；南崗兼竹山工業區服務中心主任張玲玫說，竹山工業區廢污水處理問題早從93年開始就在討論，目前60多家廠商中有5家受廢水污染管制，感謝各界協助讓工業區廢水終可順利納管處理。

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