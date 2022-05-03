台南推動機構防疫長及身障支持專線　協助長輩及身障者自主回報疫調

▲台南市政府推動機構防疫長及身障支持專線，協助長輩及身障者自主回報疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為快速掌握確診者及密切接觸者資訊、降低疫情擴散，台南市政府針對社福機構及身障確診者，把握「快速反應、即時掌握」兩大原則，同步啟動住宿式社福機構應變機制以及自主回報疫調支持措施，由社會局及衛生局共同協助機構及身障確診者即時進行處置。



社會局表示，為即時掌握社福機構確診者密切接觸名單及盤整防疫物資，已緊急啟動機構應變組織，推動機構防疫長制度，由機構院長、主任或具護理專業的工作人員擔任，並預作機構人力備援計畫及監測工作人員、住民健康狀況。倘機構工作人員或住民經抗原快篩陽性，即啟動防疫應變小組，第一時間通報衛生局及社會局，並進行院內環境消毒，維持分區照護、動線分流的照顧模式，並預先建立密切接觸者名單，當日立即針對密切接觸者進行快篩，及早確認機構內部有無其他人員感染情形。

社會局指出，為配合中央疫情指揮中心推動「確診個案自主回報疫調系統」政策，倘住宿式社福機構個案經核酸檢驗(PCR)為陽性確診，即可透過防疫長制度及預先建立之密切接觸者名單，於短時間內協助確診者完成疫調系統填報，並通知密切接觸者返家隔離或就地隔離。

社會局針對身障確診者，已啟動「收到簡訊」之身障確診者自主回報疫調支持措施，包含視障者倘因無語音引導致於填寫疫調系統有困難時，可致電社會局身障者支持專線06-6371211協助填報紙本疫調單，再由社會局提供衛生局進行匡列。另因防疫政策變化快速，社會局針對聽覺障礙者拍攝手語影片解說疫調系統填寫方式；針對心智障礙者則提供易讀版宣導單張，以淺顯易懂的文字說明，協助身心障礙者共同防疫。

黃偉哲市長提醒民眾應請認明疾管署簡訊門號為0911-514588，另身障者支持專線主要是為了支持視覺障礙朋友填寫紙本疫調單，一般民眾如有防疫問題，請撥打衛生局安心防疫專線：06-2880180，將身障者支持專線留給真正需要的身障朋友。

黃偉哲市長呼籲大家要落實勤洗手、量測體溫，並鼓勵市民踴躍接種疫苗，還未完成3劑者儘速安排疫苗接種，市長表示，積極疫苗接種是防疫工作重要一環，也呼籲全體市民配合防疫規定，務必做好自主健康管理。