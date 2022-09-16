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海外求職別上當！南投11人遭拐騙至柬埔寨　5人還沒救回

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者高堂堯／南投報導

青壯男女遭詐騙集團「高薪、免經驗」等話術拐騙、前往柬埔寨等東南亞國家從事犯罪工作的案例漸增，南投警方統計，南投縣民的個案累計有11人，目前仍有5人滯留國外，有縣議員要求縣警局設立陳情窗口或專線，縣警局則回應將與刑事警察局和駐外單位共同合作、全力將遭拐賣國人營救回台。

南投縣議會定期會第二審查會於15日召開，縣議員游顥針對近日頻傳海外柬埔寨求職詐騙事件提出質詢時，指出其服務處自上個月至今就接獲3件竹山鎮民陳情子女去柬國打工後失聯、求助無門，已輔導其報案；他問及，目前全縣遭詐騙、還留在柬國或東南亞國家的人數是多少？是否有陳情單一窗口或專線？是否有列管造冊，並追蹤解救？

▲南投縣議員游顥於縣議會進行質詢。（圖／游顥提供）

▲南投縣議員游顥於縣議會進行質詢。（圖／游顥提供）

縣警局長黃永志答詢經，清查全縣遭詐騙妨害自由、赴柬埔寨者有11人，至今已營救回國有5人、1人尚未出國前即被擋下，尚有5人滯留在國外；他表示縣警局會持續聯繫警政署刑事局國際科，再協調駐外單位合作，共同努力營救受詐騙的民眾回國。

另為防範詐騙集團不斷推陳出新的犯罪型態與手法，縣政府於5日也在縣警局召開防詐騙合作宣導平台會議，正式結合縣府各局處成立「打詐南投隊」，一同為防止縣民遭詐騙做努力；副縣長陳正昇說，由於網路社群平台發達及通訊軟體非常便利，讓詐團擁有更多管道及增加防詐難度，尤其前陣子國內許多青少年男女遭詐騙集團以高薪工作誘騙至柬埔寨的新聞爆發，引起政府高度重視。

▲南投縣議員游顥於縣議會質詢海外詐騙嚴重，要求縣警局成立專線儘速營救。（圖／游顥、南投縣政府提供）

縣警局也提醒，近來海外求職也常標榜「免經驗高薪、年收入百萬、不用進辦公室、快速致富、招待出國旅遊」誘騙國人陷入逼做詐騙、性剝削、奴役、器官摘除的陷阱，請民眾養成查證習慣，提高警覺，如有疑問也可撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或向派出所尋求警方協助，避免自身財產遭詐騙。

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關鍵字：

柬埔寨詐騙人口販運打詐南投隊專線

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