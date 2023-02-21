用1節課改變未來！紙風車反毒戲劇推出國小版　巡演2668所小學

▲紙風車劇團全新創作，推出國小版反毒戲劇。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

由於毒品資訊無孔不入，紙風車連續10年在全台許多國中演出反毒戲劇；如今再擴大守備範圍，全新創作適合國小觀看的版本，將至全國2668所小學巡演，希望用1節課的時間改變孩子的未來，教學生判斷危險情境，像是誤食有添加毒品的零食時該如何求助、被利誘威脅拍攝私密照片、若協助運送毒品時該怎麼拒絕等。

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▲紙風車劇團全新創作，推出國小版反毒戲劇《拯救小小浮士德》。（圖／紙風車劇團提供）

根據今年第1次治安會報數據，去年查獲毒品犯罪3萬多件。另外，由於數位普及，學生只要持有智慧型手機或平板電腦連上網路，就有可能誤觸毒品資訊。因此在教育部、法務部、衛福部、台北市教育局及台北市雙園國小的支持下，紙風車於校內舉辦「紙風車青少年反毒戲劇工程-拯救小小浮士德」首次演出，以中高年級的學生做為主要宣導對象，將擴大巡演至全國2668所小學，用戲劇演出替代教科式宣導，提醒並辨別網路毒品訊息，為國小校園建立起安全的防護網。

▲雙園國小同學齊心將新興毒品推回舞台上。（圖／紙風車劇團提供）



「紙風車青少年反毒戲劇工程」自民國101年開跑，10年來反毒戲劇工程已經完成778所國中、863場演出。目前雖已達81%的國中看過演出，但每年還是有新入學的學生，劇團認為，反毒戲劇巡演宣導的腳步是更需加快，跟上青年學子成長的速度，以建立安全無毒校園為目標。

根據這10年演出後的問券調查數據統計，每年約有3萬名國中生看過反毒戲劇，滿意度高達98%。觀賞過演出的同學表示，反毒戲劇有震撼人心的內容及台詞，劇情中也能強烈地感受到接觸毒品後的影響及懊悔。透過1節課的戲劇宣導，加強青少年對毒品的知識與反毒意識，以潛移默化的效果，讓大家體認到毒品的傷害，進而有效的遠離毒品。

考量到小學生較缺乏與陌生人接觸、判斷是非善惡的經驗，且原版劇情著重於各種毒品對人體造成的危害，因此紙風車全新創作推出適合國小高年級學生觀賞的劇情，在演員的表演上亦有所調整。

▲小朋友踴躍回答有獎徵答題目。（圖／紙風車劇團提供）

「紙風車青少年反毒戲劇工程-拯救小小浮士德」以輕鬆的表演方式，模擬學生在日常生活中可能遭遇到的危險，例如，誤食有添加毒品的零食時該如何求助、被利誘威脅拍攝私密照片、若協助運送毒品時該怎麼拒絕等，以狀況劇的方式呈現，教導學生判斷危險情境，並提供具體的解決做法及可尋求幫助的人或地方。希望藉由國小反毒戲劇巡演，讓學生可以提升自我保護能力。

紙風車文教基金會李遠（小野）董事長表示，今天國小版首演能夠來到自己母校，感到非常興奮。而毒品氾濫至校園就像颱風一般，國小版第一場表演就像踏出第一步，終於蓋起了堤防。他也感謝各界人士的一同協助，希望從現在開始能夠為學校築起一道反毒圍牆。

紙風車表示，在公部門支持及民間捐款下，反毒戲劇工程已完成全國81%的國中校園演出，企業及民間捐款佔總經費的83%，而教育部在有限的經費中給予行政上最大的助力，反毒戲劇巡演仍需各界共同投入。未來目標尋求更多認同此計劃的政府機構、企業、民間社團⋯等出錢出力，整合資源，讓老師、家長正視自我保護議題。

▲反毒宣誓儀式。（圖／紙風車劇團提供）